Mazara del Vallo, al via oggi corso per imparare la Lingua dei segni

Trenta ore per entrare in contatto con il mondo dei sordi, imparare a tradurre la messa e confessare.

“La partecipazione all’Anno giubilare della Misericordia, la scoperta delle periferie esistenziali, l’attenzione e la cura del prossimo, sono tutte profonde e continue sollecitazioni che ci vengono da Papa Francesco. La scelta concreta su questa via è la realizzazione in diocesi di un corso di formazione Lingua dei segni italiana, che si terrà nei prossimi mesi”.

Così la curia di Mazara del Vallo presenta le “trenta ore di formazione per entrare realmente nel mondo dei sordi, persone che spesso rimangono ai margini per il problema della comunicazione”. Dopo il successo del primo corso svoltosi in diocesi, si torna a organizzare un nuovo corso per tracciare i primi passi anche per comunicare e condividere la fede, le celebrazioni, la vita pastorale, la quotidianità anche con i sordi. Ai partecipanti saranno fornite le nozioni base della lingua Lis, la conoscenza della cultura dei sordi, di garantire l’apprendimento essenziale della lingua e tradurre e interpretare tutte le parti della messa, e in quest’anno della Misericordia insegnare anche come confessarsi e come confessare in Lis.

Il corso avrà la durata di trenta ore ed è indirizzato soprattutto alle persone sorde, ai familiari dei sordi, tra le persone udenti anche ai parroci, agli insegnanti di religione, agli operatori pastorali, soprattutto della liturgia, della catechesi e chi visita i malati e gli anziani, dunque operatori della Caritas e i ministri straordinari dell’eucarestia, operatori del sociale e quanti sono sensibili verso queste tematiche e soprattutto attenti a queste persone. La prima lezione del corso si terrà oggi pomeriggio, dalle ore 16 alle 19. Sede del corso è la redazione del periodico diocesano “Condividere”, presso il palazzo vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo.

