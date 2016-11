L’Arte che ispira a Rivoli Il Museo … che emozione!

Il Museo… Che emozione!, progetto della Fondazione Carlo Molo Onlus giunto alla sua quarta edizione, nel 2016 è stato accolto al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dopo le esperienze a Palazzo Madama, al Museo Nazionale del Cinema e al Borgo Medioevale.

Con il contributo di AITA Piemonte Onlus Sabato 3 dicembre ore 16.30 Teatro del Castello di Rivoli Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (To) Presentazione della guida

La guida che ne deriva è frutto di una collaborazione tra il Laboratorio Sperimentale Afasia della Fondazione Carlo Molo Onlus e il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli e narra il percorso emotivo di cinque persone afasiche attraverso le sale del Museo: uno sguardo inedito e molto personale che parte dai lavori di artisti contemporanei scelti liberamente per le suggestioni che hanno saputo provocare in ciascuno di loro, da Long a Eliasson, da Cattelan a Oldenburg, da Pistoletto a De Maria. L’intensità delle riflessioni di Aldo, Alfredo, Annalisa, Maria e Paolo emerge con forza come un tentativo di andare oltre il fossato di silenzio che l’afasia scava.

Nelle pagine della guida emergono suggestioni che si sposano con il vissuto di ciascuna persona afasica.

La data scelta per la presentazione, non a caso è il 3 dicembre Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità organizzata da CPD Consulta Persone in Difficoltà, che insieme al Dipartimento Educazione Castello di Rivoli ha costituito il Tavolo Culturaccessibile: un unicum a livello nazionale che riunisce realtà del territorio particolarmente attive nella promozione della cultura accessibile a tutti, tra cui appunto la Fondazione Carlo Molo Onlus. La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità promuove una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostiene la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.

Si può usufruire del servizio navetta gratuito Partenza Piazza Castello o Porta Susa

