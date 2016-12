La disabilità spiegata ai dipendenti del settore dei trasporti pubblici

Come riconoscere e aiutare le persone non vedenti o non udenti? Quali problemi ha chi utilizza una sedia a rotelle? Come assistere coloro che hanno disabilità cognitive?

di Ivano Abbadessa

La qualità del servizio e l’accessibilità per i diversamente abili sono elementi di fondamentale importanza per il settore dei trasporti pubblici. Per questo, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), alcune delle più grandi organizzazioni mondiali che si occupano di mobilità congiuntamente al Forum europeo sulla disabilità (EDF) hanno pubblicato l’“Accessibility Guide”. Uno strumento per migliorare il servizio al cliente offerto alle persone con handicap o anziani con mobilità ridotta.

La pubblicazione è un’iniziativa utile ad aumentare la consapevolezza tra il personale dei trasporti pubblici che regolarmente interagisce con i passeggeri e può essere utilizzato nel contesto dei corsi di formazione sulla consapevolezza della disabilità.

Allegati

http://www.west-info.eu