La Croce Verde Bagnolo Piemonte presenta il Gruppo Giovani

Nasce il Gruppo Giovani della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Bagnolo Piemonte. La nuova squadra è formata da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni con in comune la voglia di stare insieme e di partecipare a una realtà importante per la collettività. Entrare in una pubblica assistenza, soprattutto per i giovani, significa maturare e responsabilizzarsi, essere di aiuto agli altri imparando il primo soccorso e facendo propri i valori del volontariato e della solidarietà.

Comunicato stampa Anpas

Tra i primi appuntamenti del gruppo giovani la visita, il 10 dicembre, ai bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale di Savigliano per portare i doni e addobbare insieme a loro l’albero di Natale. Domenica 18 dicembre i giovani volontari della Croce Verde Bagnolo saranno presenti al mercatino natalizio allestito nella piazza centrale di Bagnolo per la distribuzione dei calendari.

«Questo gruppo di ragazzi, a oggi discretamente ben avviato, – spiega Paolo Mourglia presidente della Croce Verde Bagnolo – ha i compiti di promuovere la cultura del volontariato e le attività dell’associazione, di supportare i centralinisti e di partecipare a eventi e manifestazioni a scopo benefico e di carattere sociale. Al momento il gruppo è composto da una decina di giovani, un buon numero per la realtà bagnolese. Si è cercato di coinvolgerli in diverse attività e in momenti formativi rivolti alla popolazione e ai loro coetanei. Le loro prime iniziative coincideranno con il periodo natalizio e con la presentazione del nuovo calendario 2017 della Croce Verde, quest’anno rinnovato nella grafica. L’occasione mi è gradita per augurare buone feste alla popolazione bagnolese e per ricordare che abbiamo sempre bisogno di un aiuto sia dal lato economico sia dal punto di vista numerico, cerchiamo infatti nuovi volontari che possano donare parte del loro tempo libero a favore della comunità».

Stefano Pasian consigliere regionale Anpas e volontario della Croce Verde di Bagnolo: «Con molta gioia ed entusiasmo, condivisi con il presidente della Croce Verde di Bagnolo, mi sono fatto coinvolgere nella nascita di questo gruppo di giovani volontari. Abbiamo avvicinato questi ragazzi al mondo del volontariato e siamo fiduciosi che altri seguano il loro esempio. Invito i giovani bagnolesi e quelli dei comuni limitrofi a entrare in questo gruppo per esprimere gli ideali di amicizia e solidarietà che da sempre danno valore aggiunto alla nostra vita. Con piacere annuncio che il 10 dicembre la squadra giovani farà visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Savigliano per addobbare l’albero di Natale e per portare ai bimbi qualche regalino. Ringraziamo lo staff medico e infermieristico del reparto per l’ospitalità e i ragazzi del gruppo giovani, di cui tutti siamo fieri, per il grande impegno fino a oggi profuso nella realizzazione dei progetti prefissati. Il 18 dicembre il gruppo giovani sarà inoltre presente nella piazza centrale di Bagnolo durante il mercatino natalizio per illustrare le attività della nostra associazione e per presentare il nuovo calendario 2017. Ringraziamo anche la ditta Tecnotarga di Saluzzo per averci fornito le magliette dedicate al gruppo».

Per informazioni sulle modalità per diventare volontario della Croce Verde di Bagnolo e per entrare a far parte del gruppo giovani contattare la Croce Verde al numero 0175-392966, email: bagnoloverde@virgilio.it.

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 128 volontari, di cui 42 donne, grazie ai quali svolge circa 2.500 servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Grugliasco (To), 5 dicembre 2016

