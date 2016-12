L’ Associazione Sordi Cremaschi ai Mercatini di Natale a RANGO

L’Associazione Sordi Cremaschi domenica 4 dicembre a visitare il Mercatino di Natale nel piccolo e straordinario gioiello di RANGO in Trentino, inserito tra i più belli Borghi d’Italia.

Camminare tra le vie di Rango e scoprire tra i vicoli e case in pietra che sostengono le vecchie casette contadine trasformate in straordinari mercatini, sembrava di stare in una fiaba, spettacolari mostre e lavori eseguiti con minuzia di particolari con lavori manuali. Nella piazza della Fontana di Rango, presepi e cassette accompagnate da luci intermittenti, con l’acqua che scorre ai bordi della fontana.

Musica e falò, sotto i portici accompagnate da straordinarie melodie natalizie. Nonostante la stagione invernale, il sole emanava calore fino all’imbrunire.

L’Associazione ringrazia gli amici per la straordinaria compagnia