inPsicologia Onlus: Corso di Fototerapia Psicocorporea

Roma 11-12 Marzo e 01-02 Aprile 2017 corso per la gestione dei gruppi con la fotografia

L’associaizone inPsicologia onlus ha creato un evento formativo finalizzato alla fotografia.

Il metodo combina un insieme di tecniche terapeutiche che si avvale dell’uso delle fotografie o delle immagini con il lavoro di connessione a livello corporeo: le fotografie permettono a ricordi e sensazioni di affiorare alla consapevolezza e il lavoro terapeutico con il corpo permette di elaborare al meglio i vissuti emersi dalle immagini.

Questi due fine settimana hanno come obiettivo quello di acquisire maggiore consapevolezza dell’utilizzo di questo strumento di lavoro, di conoscere le sue potenzialità e di entrare a conoscenza con le metodologie per l’organizzazione di laboratori utili per valorizzare le risorse degli individui.

L’utilizzo della fototerapia è applicabile su bambini, adolescenti, adulti ed anziani e stimola la comprensione, rielaborazione e conoscenza di alcune rigidità del pensiero, produce messaggi con linguaggi diversi, promuove il senso critico e individua i propri valori.

La partecipazione al corso NON richiede competenze fotografiche

Possono partecipare al corso tutti coloro che lavorano all’interno della relazione di aiuto sia di tipo clinico che educativo che formativo come psicologi, psicoterapeuti, medici, insegnanti, pedagogisti, educatori, counselor, assistenti sociali.

Possono partecipare anche tutti coloro che operano nell’ambito della loro professione in stretto rapporto con l’uso delle immagini nell’applicazione non clinica come fotografi, architetti ecc

Il corso verrà svolto presso Casa Adele in Via Edoardo Jenner 10/a Roma,

Nelle giornate dell’ 11 e 12 Marzo 2017 e il 01 e 02 Aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

L’evento formativo è riservato a tutti i soci dell’associazione, quindi tutti coloro che sono interessati a partecipare e non sono soci devono pagare una quota di iscrizione alla onlus pari al prezzo di euro 15,00, oltre al costo dell’evento stesso, da versare in contanti prima dell’inizio del corso.

Compreso nel costo dell’evento ci sarà una copia del libro scritto dal Dott. Musacchi “Fototerapia psicocorporea. Il lavoro con le fotografie in terapia corporea”

Info@inpsicologia.it

www.inpsicologia.it

https://www.facebook.com/inpsicologiaonlus/

