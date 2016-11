Giornata internazionale Diritti persone con disabilità: tanti eventi a Palazzo Carignano e al Castello di Racconigi

Il Polo museale del Piemonte promuove nei primi giorni di dicembre una serie di attività volte a richiamare l’attenzione del pubblico sui problemi legati alle diverse forme di accessibilità

di CS

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e il Polo museale del Piemonte promuove nei primi giorni di dicembre una serie di attività volte a richiamare l’attenzione del pubblico sui problemi legati alle diverse forme di accessibilità.

Palazzo Carignano, 2 dicembre – Protocollo di intesa tra il Polo Museale e l’Istituto dei Sordi di Torino.

· ore 10.30 firma del protocollo d’intesa e visita guidata con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Nel desiderio di fornire percorsi comunicativi alle persone con disabilità uditiva il Polo museale firma un Protocollo di intesa con l’Istituto dei Sordi di Torino. I due Enti si impegnano a progettare e promuovere strumenti didattici che consentano ai non udenti di fruire in completa autonomia dei percorsi museali.

Seguirà una visita con interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) agli Appartamenti del principe Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano, sordomuto dalla nascita, per volontà del quale Guarino Guarini edificò il Palazzo, uno dei più suggestivi esempi di architettura barocca.

Palazzo Carignano, 3 dicembre – Incontro con l’Ente Nazionale Sordi, Sezione di Torino.

· ore 15.00 speciale conferenza e visita guidata

Il presidente dell’ENS e gli educatori museali del Palazzo illustrano le difficoltà incontrate dal pubblico non udente nella fruizione dei percorsi museali e le modalità che possono, invece, rendere pienamente godibile la visita.

Al termine dell’incontro sono previste, per chi lo desidera, visite guidate all’interno degli Appartamenti barocchi.

La partecipazione all’incontro è gratuita.

L’ingresso negli appartamenti è gratuito per la persona con disabilità e per il suo accompagnatore.

E’ necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti:

email pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it

Real Castello di Racconigi, 3 dicembre – “Il Castello è per tutti”

Per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità la Direzione del Castello organizza la seconda edizione di “Il Castello è per tutti” con iniziative dedicate ai diversi tipi di disabilità:

A spasso con VIRGIL (attività dedicata alle disabilità motorie)

· ore 10.30 visita guidata al primo piano, ore 11.30 video nella sala conferenze

· ore 15.30 visita guidata al primo piano, ore 16.30 video nella sala conferenze

Grazie al robot VIRGIL (integralmente sviluppato a Racconigi), tutti potranno “accedere” agli ambienti solitamente non visitabili. Dopo la normale visita guidata, i visitatori saranno accompagnati nella Sala Conferenze e sul video potranno seguire il robot VIRGIL che percorrerà le “stanze delle balie” situate nel piano ammezzato del palazzo e solitamente chiuse al pubblico.

A contatto con l’arte (attività dedicata alle disabilità visive)

· ore 15.00 speciale visita guidata

Le persone con disabilità visiva avranno la possibilità di “conoscere” il viso dei Savoia grazie ad un percorso di esplorazione tattile dei busti dei personaggi che hanno abitato le stanze del castello.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività:

Tel. 0172 84595 (dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30)

Email: sbap-to.racconigiprenotazioni@beniculturali.it

Villa della Regina, 6 dicembre – Percorso tattile agli Appartamenti del Re e della Regina.

· ore 10.00 speciale visita guidata (attività dedicata alle disabilità visive)

Gli educatori museali di Villa della Regina, in collaborazione con la sezione cultura dell’Unione Ciechi di Torino, organizzano una speciale visita guidata che consentirà un percorso tattile all’interno degli Appartamenti del Re e della Regina grazie alle mappe tematiche appositamente create.

http://www.torinoggi.it