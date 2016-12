Il gioioso pranzo dell’AAVSV – l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi

L’ottavo pranzo sociale da quando era stata costituita nel 2008 l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi (AAVSV) in prossimitiva delle feste natalizie è terminato splendidamente seppur brevemente (6 ore) ma intenso di incontri fraterni con gli amici dell’associazione per la domenica dell’11 dicembre. È stata una rigida ma soleggiata giornata dal quale alcuni di noi prima del luculliano banchetto hanno approfittato di fare delle belle passeggiate nella Pian di Spagna dove scorre lo svizzerotto fiume Mera e lungo il lago di Mezzola a Dascio ad un tiro di schioppo di Sorico (SO).

Le immagini:

All’ora fatidica di pranzo oltre una quarantina si sono recati al ristorante “Del Mera” ed hanno preso posto nell’ampia sala dove hanno potuto assaggiare delle prelibatezze marinare e lacuali innaffiate da generosi vini locali. Le portate sono state abbastanza numerose ed consistevano soltanto di pesci. Ad intervallati ci sono state le due estrazioni della lotteria quella natalizia e quella riservata alle donne. I vicini udenti del ristorante vedendoci delle nostre simpatiche iniziative come le estrazioni ed le animazioni sono rimasti entusiasti ed hanno concorso assieme le vivacità.Il nostro presidente Enus di Dubino prima della chiusura ha voluto ringraziare tutti ed augurare delle serene feste, inoltre la vice presidentessa Anna di Ponte Valtellina ha esortato le amiche di continuare ad aiutarla ad intraprendere altre iniziative per loro. Non sono mancati altri interventi dei soci a complimentare l’associazione ed i loro membri d’aver organizzato splendidamente l’incontro annuale.Del Grosso Giuseppe