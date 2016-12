Festività, via al piano straordinario per il trasporto pubblico. Potenziati bus e metro, attiva navetta Shopping

Da sabato 17 dicembre, scatta il piano straordinario del trasporto pubblico per le feste di Natale predisposto dal Campidoglio: più autobus per raggiungere il centro di Roma e metropolitane potenziate. Come sempre torna la navetta “Shopping” che quest’anno vedrà circolare tra le principali vie commerciali alcuni dei nuovi 150 bus arrivati nella Capitale.

Per agevolare gli spostamenti dei cittadini, la mobilità sarà ricalibrata. Per quanto riguarda i bus, il 17, 18 e 24 dicembre, dalle 10.30 alle 20.30, sarà rafforzata l’offerta sulle principali linee che collegano il Centro alla periferia. Domenica 18 dicembre saranno potenziate le corse delle metropolitane A, B e B1.

Nei giorni 17, 18, 24, 30, 31 dicembre 2016 e 5, 6 gennaio 2017, dalle 10.30 alle 19.30, sarà in funzione la navetta “Shopping”, con un percorso che toccherà le principali vie commerciali del Centro collegando anche fermate della metropolitana, capolinea di bus e parcheggi.

Nei giorni festivi del 18 dicembre 2016 e del 6 gennaio 2017 la ZTL del Centro Storico (diurna) sarà attiva dalle 14 alle 18. Nelle altre giornate le ZTL saranno in funzione con le consuete modalità: ZTL Centro Storico (diurna) attiva dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 6.30 alle 18; ZTL Centro Storico (diurna) attiva il sabato (esclusi festivi) dalle 14 alle 18; ZTL A1 (Tridente) attiva dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle 6.30 alle 19; ZTL A1 (Tridente) attiva il sabato (esclusi festivi) dalle 10 alle 19; ZTL Centro Storico (notturna) attiva il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3.

“Con il ‘piano Natale’ per il trasporto pubblico vogliamo facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti nella Capitale, in particolare dalle periferie al centro. E potenziando bus e metro l’obiettivo è disincentivare l’utilizzo del mezzo privato” spiega l’Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo.

In particolare, sabato 17 e 24 dicembre saranno intensificate: 46 stazione Monte Mario-piazza Venezia; 53 piazza Mancini – largo Chigi -piazza Mancini; 70 piazzale Clodio-via Giolitti; 85 stazione Termini – Arco Travertino; 160 Caduti Montagnola-viale Washington; 170 piazzale Agricoltura-Termini; 301 piazza Augusto Imperatore -via di Grottarossa; 492 stazione Tiburtina-Cipro; 714 piazzale Nervi – stazione Termini;

Domenica 18 dicembre saranno invece potenziate: 44 F Montalcini-Teatro Marcello; 46 stazione Monte Mario-piazza Venezia; 53 piazza Mancini – Chigi -piazza Mancini; 60 largo Pugliese-piazza Venezia; 70 piazzale Clodio-via Giolitti; 80 piazza Vimercati-piazzale dei Partigiani; 85 stazione Termini – Arco Travertino; 160 Caduti Montagnola-viale Washington; 170 piazzale Agricoltura -Termini; 301 piazza Augusto Imperatore -via di Grottarossa; 492 stazione Tiburtina-Cipro; 714 piazzale Nervi – stazione Termini; 913 stazione Monte Mario-piazza Augusto Imperatore.

Percorso Navetta “Shopping”

Partenza e arrivo saranno a Villa Borghese, in piazzale delle Canestre, e il percorso attraverserà viale San Paolo del Brasile- via Veneto- via del Tritone- piazza San Claudio- via del Corso- via del Plebiscito- largo Torre Argentina- corso Rinascimento- piazza delle Cinque Lune- via Zanardelli-lungotevere Marzio- via Vittoria Colonna- piazza Cavour- via Cicerone – piazza Cola di Rienzo, via Cola di Rienzo- via Maria Adelaide- piazza Augusto Imperatore – via Tomacelli – piazza Porto di Ripetta – via Ripetta – piazza Nicosia – via Monte Brianzo- piazza Ponte Umberto I- piazza di Tor Sanguigna – piazza delle Cinque Lune – corso Rinascimento – piazza Sant’Andrea della Valle – corso Vittorio – via di Torre Argentina – largo Arenula – via Florida – via delle Botteghe Oscure – via di San Marco – via di San Venanzio – piazza d’Aracoeli – piazza Venezia – via del Corso – largo Chigi – via del Tritone – via Veneto – viale San Paolo del Brasile – piazzale delle Canestre.

