Festeggiamenti 25 anniversario di fondazione dell’associazione dei Sordi di Cebu

A voi tutti, saluti dalle Filippine.

Durante questa mia visita a Cebu City (Filippine), tra gli altri avvenimenti ho avuto il piacere di essere invitato a partecipare ai festeggiamenti del 25 anniversario di fondazione dell’ associazione dei Sordi di Cebu “ CEBU ASSOCIATION OF THE DEAF”.

Ben 25 anni fa, durante la mia attività qui a Cebu City, ho fatto la proposta ai giovani sordi del posto di organizzarsi in associazione, come voi che mi leggete, in Italia. Mi ascoltarono e così hanno dato vita alla prima associazione di persone sorde delle Filippine. Il loro ufficio ha sede nei locali della nostra Missione di Cebu City.

Oggi, grazie a Dio, sono nate molte altre associazioni sul territorio delle Filippine.

L’anno prossimo, qui a Cebu, organizzato dalla nostra Missione, si terrà il Convegno Nazionale delle Associazioni delle persone sorde, per incontrarsi, conoscersi, condividere e fare programmi per un futuro migliore per i Sordi nelle Filippine. Il governo, infatti, non dà alcun sostegno economico alle persone sorde, agli invalidi e ai disabili in generale. ( Niente pensione, niente di niente!!!!) L’unica cosa che ricevono dallo Stato e il diritto ad essere accettati nelle classi formate da studenti sordi che si trovano nel contesto della scuola pubblica. Per questo, infatti, a suo tempo ho dato vita all’adozione scolastica a distanza, proprio per permettere ai giovani studenti provenienti da famiglie povere, di poter andare a scuola pagando loro le spese per l’uniforme scolastica e per i mezzi di trasporto.

Nella seconda foto ci sono i Sordi di differenti Associazioni che, in un grande centro commerciale, hanno partecipato al Party di Natale ( CHRISTMAS GET – TOGRTHER ) che la nostra Piccola Missione Gualandi, offre ogni anno. Quest’anno era 1400 i Sordi presenti.

Non mi resta che farvi i miei più cari AUGURI per un BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO

Savino Castiglione

GUALANDI MISSION FOR THE DEAF ( PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI )

Cebu City – Filippine