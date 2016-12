Femminicidio: nuova strage degli innocenti!

Ormai il lento, ma continuo femminicidio si deve forse chiamare : la strage degli innocenti ? Sembra di si !

Papa Francesco nella Bolla Misericordiae Vultus ha detto “Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita’. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza”.

Tuttavia ci sono dolori davanti ai quali si può rispondere solo con il silenzio, comunque la cronaca quotidiana ci fornisce la notizia che ogni tre giorni avviene un femminicidio . Spaventoso ! Terribile ! Mostruoso !

Non da meno, ci comunicano i mass media, ulteriori femminicidi, per mano di un uomo con problemi psichici già in cura nel Centro di Salute Mentale uccide la propria madre, moglie, compagna, sono tristi episodi che avvengono quasi quotidianamente in assenza o nella carenza di validi Servizi Sociali !

Quanto avviene non ci sorprende affatto, ma ci amareggia, ci fa restare attoniti e sconvolti perché è la continuazione di tristi episodi, di azioni di questo genere non possono che provenire da una mente oltreché malata, cinica ed orrenda .

Dobbiamo allora considerare che i Centri di Salute Mentale sono necessari, ma devono essere riveduti con criteri non solo obbedienti allo spending review, ma in un contesto che tenga concretezza, orientati alla sicurezza dei cittadini ed al bene dei sofferenti .

Quella “nebbia della depressione”, che ha colpito in maniera notevole l’anima di quanti sono protagonisti, che dettati da una sottile perversione, sono una malattia di natura psichica che va curata con prontezza, ma in maniera molto attenta e continua .

Questo disordine morale ci induce a domandarci e domandare : queste forme di mancato riconoscimento di profonde e costanti patologie psichiche, dove possono essere curate se sono carenti le strutture necessarie ?

Dopo questi scandalosi eventi nessuno è esente, perché le Istituzioni, il Parlamento ed il Governo, tutti possiamo fare qualche cosa e quello che non è considerato va ricercato altrove.

L’uomo razionale non lascia niente al caso, ma quando avviene il “fattaccio” e si scopre una amara realtà la famiglia, le strutture sociali, la scuola ed le Confessioni Religiose che cosa hanno trasmesso agli autori ?

Considerato quanto avviene nel quotidiano si dovrebbe pensare che ci sono anziani da aiutare, famiglie da assistere, malati che attendono cure e questo chi lo dovrebbe fare se non lo Stato Sociale invece di approvare leggi, trascurando l’umano essere, emarginato, disabile, sofferente ?

Questo “andazzo” rischia di traghettare il n/s Paese, è da molto tempo che lo dico ed è più grave per i giovani e gli adolescenti, verso una cultura dell’egoismo sfrenato del gelo sempre più emergente e dell’indifferenza cogente, da una metodologia che si va affermando autonoma e svincolata da ogni rapporto con le necessità d’ordine sociale .

Purtroppo la guida sociale dei valori della giustizia, della solidarietà, della equità, delle pari opportunità è travisata, anche, nell’autorizzazione all’uso di fattacci che minano le fondamenta dell’etica civile, la superficialità ed immaturità per aver fatto giungere i cittadini a subire gesti insensati ed irreparabili

Innanzi al grave attentato, l’egoismo e la perversione come nei fattacci in questione, il presunto autore è stato insensibile al gesto perché ha indossato una incolpevole incoerenza che lo vorrebbe proteggere ed invece lo condanna .

Abbiamo la responsabilità di un severo esame di coscienza, soprattutto le Istituzioni che non sanno “morire” al proprio egoismo politico per rinascere alla vita della solidarietà sociale e dell’educazione civica per non vedere più la cultura di quei episodi, come quello di ogni giorno, che oscurano la sensibilità di qualunque persona, perché quella povera ragazza, donna, madre, sposa non è morta per una rapina, per un abuso sessuale, per un femminicidio, ma per la noncuranza delle Istituzioni che sono totalmente disinteressate al problema psichico che tanto danno apporta alla società civile.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza !”

