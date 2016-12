Epea03, un incontro per scoprire la fotografia di Celada

Domenica (4 dicembre) alle 17,30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino si terrà – in collaborazione con Photolux – la presentazione ad ingresso libero del progetto di Pierfrancesco Celada per epea03: Milano, Hinterland; un progetto circolare, in collaborazione con Photolux. L’iniziativa rientra fra quelle realizzate nell’ambito della mostra fotografica epea03 – l’European Photography Exhibition Award, allestita con ingresso libero a Villa Argentina a Viareggio

Pierfrancesco Celada ha vinto il Photolux Leica Award (2014) e del The Ideastap and Magnum Photos Photographic Award (2010). I suoi lavori a livello internazionale sono stati pubblicati su Newsweek, Time Lightbox, i-D, Amica, D-Repubblica, Leap magazine. Vive fra Milano e Hong Kong ed è impegnato in un progetto a lungo termine che mira a documentare la vita quotidiana nelle grandi moderne città. Da qui la sua attenzione fotografica all’interland milanese, una delle aree più densamente popolate e industrializzate d’Italia e dell’Europa, con oltre 3 milioni di cittadini che può raggiungere gli 8 milioni se si considerano le aree vicine. L’incontro con Celada sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sulla pagina facebook della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

La mostra. I prossimi appuntamenti con la mostra a Villa Argentina sono previsti per domani (2 dicembre) e sabato alle 16. Sabato, i visitatori avranno la possibilità di incontrare il fotografo Pierfrancesco Celada che illustrerà il suo progetto Milano, Hinterland; un progetto circolare e, grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (Ens) di Lucca, sarà presente Ilaria Amore, interprete Lis (lingua dei segni). È gradita la prenotazione via sms alla Villa (348.7652387) o all’Ens di Lucca (392.6240530) o telefonica alla Villa (0584.48881) per formare gruppi di massimo 20 persone. La durata sarà di circa 60 minuti circa, con ritrovo 15 minuti prima dell’orario di visita all’ingresso di Villa Argentina. Dopo il successo del dibattito dal titolo Immagini in 3D, una nuova frontiera per leggere la fotografia è in esposizione il 3D di una foto di Margarida Gouveia, a dimostrazione della possibilità e importanza delle tecnologie per rendere accessibile la culture a tutti, un’esperienza sensoriale che i visitatori sono chiamati a fare lasciando anche le proprie impressioni. Nei festivi e lunedì 26 dicembre 2016 e domenica 1 gennaio 2017 l’apertura sarà pomeridiana (15-18,30 con ultimo ingresso alle 18) mentre giovedì 8 dicembre e venerdì 6 gennaio la mostra sarà aperta tutto il giorno con il consueto orario. Ricordiamo che la mostra è aperta tutti i giorni, salvo il lunedì, con il seguente orario: dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) e dalle 15 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 18). Il calendario degli eventi in programmazione è disponibile presso la Villa e consultabile visitando www.fondazionebmluccaeventi.it, Facebook e Twitter.

