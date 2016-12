Domeniche ecologiche, l’11 dicembre il primo stop programmato

Si parte l’11 dicembre con la prima delle Domeniche ecologiche programmate dalla Giunta Capitolina con gli obiettivi di contenere le emissioni inquinanti, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti l’inquinamento e promuovere la diffusione di modelli culturali alternativi tesi al miglioramento degli stili di vita.

L’iniziativa, come di consueto, prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico nella Fascia Verde nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro ‘6’; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’; i motocicli a 4 tempi Euro ‘3’. Per le altre specifiche deroghe vedere l’Ordinanza della Sindaca n.127 del 7 dicembre 2016..

Una misura adottata considerando che i valori delle concentrazioni degli inquinanti PM10 ed NO2 risultano tuttora elevati ed in particolare le concentrazioni dell’NO2 sono ad oggi significativamente più elevate degli attuali valori limite fissati dalle norme vigenti per le quali vi è la costituzione in mora da parte della Commissione Europea per l’agglomerato di Roma.

In occasione della giornata di blocco del traffico, gli assessorati e gli Uffici dipartimentali concorderanno ogni possibile iniziativa che possa coinvolgere la cittadinanza al fine di aumentare l’efficacia dei provvedimenti. All’assessorato all’Ambiente spetta il compito di promuovere il coinvolgimento dei Municipi affinché realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell’aria e dei suoi effetti sulla salute e sull’ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all’utilizzo più responsabile delle fonti energetiche (es. riscaldamenti per uso civile).

L’assessorato alla Mobilità, inoltre, provvederà al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale soprattutto durante le fasce orarie di interdizione, mentre la Polizia Locale di Roma Capitale si occuperà della vigilanza per garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.

Dopo quella di domenica 11, le altre fissate dalla Giunta sono il 22 gennaio, il 26 febbraio e il 26 marzo 2017. Le date potranno tuttavia essere suscettibili di modifiche qualora si dovessero verificare eventi al momento non previsti e non prevedibili.

