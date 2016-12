Croce Verde Cumiana: defibrillatori e ausili per anziani e disabili grazie a Carta Etica Unicredit

UniCredit Spa ha assegnato alla Croce Verde Cumiana, pubblica assistenza associata Anpas, 5mila euro generati attraverso la Carta Etica.

Il contributo verrà utilizzato dalla Croce Verde Cumiana per l’acquisto di due defibrillatori semiautomatici esterni e di una sedia portantina per la salita e la discesa delle scale che sarà utilizzata per il trasferimento di anziani non deambulanti e di persone con disabilità. Inoltre verranno acquistati altri ausili come il traslatore pieghevole per la movimentazione dei pazienti, termometri auricolari, sfigmomanometri e saturimetri.

Con la Carta Etica, UniCredit assume l’impegno di utilizzare a scopo benefico, per supportare progetti etici, una quota delle commissioni di propria spettanza in relazione alle operazioni effettuate dai titolari delle carte.

La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 20 dicembre all’interno dei locali dell’Agenzia Unicredit di Cumiana alla presenza di Michelino Rolando, Area Manager Pinerolo e Val Susa UniCredit e di Luigi Bernardi, presidente Croce Verde Cumiana.

Presidente Croce Verde Cumiana, Luigi Bernardi: «L’associazione Croce Verde Cumiana sin dalla sua costituzione ha sempre operato con la filiale di Cumiana dell’attuale UniCredit, ottenendo sempre puntuali risposte in un clima di ottima collaborazione. In un momento così difficile per la comunità siamo onorati di aver avuto la possibilità di accedere al contributo messo a disposizione dall’UniCredit grazie a Carta Etica. Con i presidi acquistati in questa occasione miglioreremo ulteriormente la qualità dei nostri servizi a favore della popolazione. Un sentito ringraziamento al dottor Michelino Rolando, alla direttrice Manuela Billia e a tutto il personale della filiale UniCredit di Cumiana».

In questi anni con regolarità UniCredit ha realizzato numerose iniziative in ambito sociale sul territorio e altre sono già in programma. Questo contributo è stato reso possibile grazie a UniCreditCard Flexia Classic E (“carta Etica”), la carta di credito flessibile che, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, permette di contribuire a iniziative solidali ad ogni utilizzo. Grazie al suo particolare meccanismo, una percentuale di ogni spesa effettuata con la carta va ad alimentare un fondo di beneficienza, il Fondo Carta Etica e per il territorio del Pinerolese stiamo parlando di oltre cento mila euro erogati in cinque anni.

La Croce Verde Cumiana, aderente all’Anpas, grazie ai suoi 206 volontari, di cui 77 donne, e otto dipendenti ha svolto nell’ultimo anno circa 5mila servizi con una percorrenza di 231mila chilometri. Effettua prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, trasporti socio sanitari, servizi di emergenza 118 e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive. Il parco automezzi è composto da sei autoambulanze, un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autoveicoli per trasporti socio sanitari.

Cumiana (To), 21 dicembre 2016

