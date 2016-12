Catania, SOS Sordi: siglato accordo tra Questura ed Ens provinciale

È stato firmato questa mattina a Catania, il protocollo d’intesa locale tra la Questura di Catania e la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi per l’avvio del nuovo servizio “Emergenza Sordi”

di Luca Crispi

A siglare l’accordo il Questore Marcello Cardona e il Presidente provinciale dell’Ens Filippo Isca che da oggi permetterà ai cittadini catanesi sordi di potersi interfacciare con l’importantissimo servizio di emergenza pubblica 113.

La Questura arricchisce, così, il ventaglio di servizi al cittadino, scendendo in campo al fianco di una fascia debole della cittadinanza che, fino ad oggi, riscontrava un’oggettiva difficoltà nel richiedere l’assistenza della Polizia di Stato in situazioni critiche.

Il sistema di comunicazione, fortemente voluto dal dott. Cardona, si rifà alle indicazioni di massima contenute in un Protocollo nazionale stipulato tra l’Amministrazione della Polizia di Stato e l’Ens Nazionale che prevede l’utilizzo da parte dell’utente sordo di un’applicazione gratuita, “SOS sordi”, scaricabile sui moderni tablet e smartphone con sistema operativo Android o IOs.

Dopo l’istallazione, l’utente dovrà obbligatoriamente inserire alcuni dati personali (numero telefonico, indirizzo email ecc.) nonché l’indirizzo di posta elettronica della Questura di Catania: emergenzasordi.quest.ct@poliziadistato.it .

Una volta completato l’inserimento dei dati personali e l’indirizzo di posta elettronica della Questura di riferimento, il programma mette a disposizione una serie di tasti per altrettante emergenze come ladri in casa, aggressione/rissa, rapina a mano armata, violenza su donne, suicidio e violenza su minore. Cliccando sulla tipologia di emergenza da segnalare, la mail verrà inviata ai server dell’E.N.S. che provvederanno a inoltrarla all’indirizzo della Questura.

