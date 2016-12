Per i bimbi torna in piazza anche quest’anno la “Befana di solidarietà”

Le iniziative avranno sfondo benefico: i fondi saranno donati alle Onlus. L’evento organizzato dalle sigle Sap, Conapo e Sinappe“

LECCE – Torna anche quest’anno a Lecce, il 6 gennaio, la “Befana di solidarietà”. L’evento vede uniti le segreteria provinciali di Lecce dei sindacati Sap della polizia, Conapo de vigili del fuoco e Sinappe della penitenziaria, in collaborazione con Cisal, l’associazione no profit Good Life, l’Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (Fiadda Onlus), la Onlus Cuore e Mani aperte verso chi soffre. Il tutto, con il patrocinio del Comune di Lecce.

Scenario sarà anche quest’anno piazza Sant’Oronzo, nel cuore della capitale del barocco. Parteciperanno in modo del tutto volontario i clown del progetto Bimbulanza e saranno previste animazioni con So e Phi, Daniela con i tessuti aerei, gli spettacoli di magia con Robertino e intrattenimento con isabelle e Scott, in arte The Sprockets Show. Nel contesto, le Befane distribuiranno palloncini, gadget e doni in linea con la tradizione della festività.

La Bimbulanza dell’ Associazione Onlus Cuore e Mani aperte verso chi soffre e tante altre sorprese completeranno la coreografia. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e rientra nelle attività delle organizzazioni sindacali e no profit che rivolgono attenzione e solidarietà nei confronti dei bambini e delle persone meno fortunate. Chiunque potrà donare un’offerta liberamente. I fondi raccolti, saranno devoluti alle Onlus partecipanti.

Alla presentazione della manifestazione hanno partecipato, oltre ai segretari provinciali del Sap Carlo Giannini, del Conapo Giancarlo Capoccia e del Sinappe, Stefano Netti, anche il vicesindaco Gaetano Messuti

