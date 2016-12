Arriva anche in Italia l’ora di LIS a scuola

Un corso di LIS (lingua italiana dei segni) per imparare a comunicare col compagno di banco sordo.

di Annalisa Lista

È lo speciale progetto di integrazione scolastica conclusosi con successo nell’Istituto di Istruzione Superiore V. Floriani di Vimercate (MB).

Il corso, offerto da un docente sordomuto madrelingua in LIS ai ragazzi udenti della scuola, ha permesso ai partecipanti, attraverso tanta esercitazione pratica, eseguita a coppie o in piccolo gruppo, di imparare le basi di questo codice linguistico per poter finalmente comunicare con gli amici di classe che non sentono, chiacchierarci, rispondere alle loro richieste, in modo da favorirne l’integrazione.

http://www.west-info.eu