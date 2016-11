Il villaggio della comunicazione all’Aurum di Pescara

Oggi e domani l’Aurum di Pescara diventa villaggio della ” Comunicazione , dell’Innovazione tecnologica e della Creatività”

Al via oggi all’Aurum di Pescara, con la partecipazione e il taglio del nastro del premier Matteo Renzi, la due giorni dell’evento “Il Villaggio della Comunicazione, dell’Innovazione tecnologica e della Creatività”, organizzato dal Corecom Abruzzo in collaborazione con il Consiglio regionale, AgCom, Rai e Città di Pescara. La tutela dei minori in rete e i rischi e le opportunità del web il tema di apertura dell’evento.

Il presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci afferma che si tratta di “Due giorni aperti alla a tutti i portatori di interesse, con cui il Corecom vuole affrontare i temi emergenti che caratterizzano il panorama della comunicazione e dell’informazione, valorizzando le particolari implicazioni delle tecnologie digitali di ultima generazione, aprendo al grande pubblico la possibilità di conoscere e sperimentare le innovazioni più suggestive e all’avanguardia che il mercato può offrire. Si tratta di una occasione per declinare il tema della comunicazione in diversi ambiti quali la scuola, il sociale, l’economia, l’informazione, la politica, la pubblica amministrazione e le religioni.Per il Coreco è una vera e propria chiamata a raccolta di tutti gli operatori del settore della comunicazione e dell’economia digitale dell’Abruzzo con un occhio di riguardo alle innovazioni. Tra i momenti importanti, la visita del Premier Matteo Renzi, l’incontro di tutti gli animatori digitali presenti sul territorio nazionale; la presentazione del “Soldato digitale” del Ministero della Difesa e tanti altri ancora. Inoltre, per la prima volta a Pescara, tutti i Corecom d’Italia si incontreranno per delineare, insieme al Presidente nazionale dell’AgCom, Angelo Marcello Cardani, le strategie future e i nuovi ambiti di azione”.

Il programma del 10 novembre:

Alle 10: “Tutela dei minori in rete – rischi ed opportunità del web” dibattito con 130 scuole abruzzesi e 2.000 studenti, insieme ai rappresentati dell’Università, del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico regionale e della Polizia postale.

Alle 12 proiezione di uno dei 6 documentari realizzati dal Corecom “La memoria lunga”, a seguire dibattito con il Presidente del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra, il Presidente dell’Istituto Zooprofilattico Manola Di Pasquale e l’Assessore regionale Dino Pepe.

Alle 15:45 taglio del nastro, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio e del sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Visita del presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi nel Villaggio insieme al presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e incontro con i sindaci e gli amministratori del territorio.

Ore 18 : “ L’accordo Rai-Corecom” incontro a cui partecipano il sottosegretario al Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli, il capo redattore della Rai Abruzzo Silvano Barone, il presidente dell’ Ente Nazionale Sordi Giuseppe Petrucci e i presidenti dei 4 Centri servizi per il volontariato abruzzesi.

programma completo dell’evento

