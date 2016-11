Torino, la sindaca celebra il primo matrimonio con la lingua dei segni

Sabato unirà in matrimonio a Palazzo di Città una coppia di sordomuti

di GABRIELE GUCCIONE

Insieme alla sindaca Chiara Appendino con indosso la fascia tricolore, dietro al banco del celebrante ci sarà anche un interprete della lingua dei segni. È la prima volta che a Torino si officia un matrimonio civile tra due persone sordomute nell’alfabeto dei gesti.

La cerimonia di nozze si terrà sabato pomeriggio nella Sala Marmi del Palazzo di Città, dove la coppia di futuri sposi – lui italiano, lei russa – darà il proprio assenso nel linguaggio dei segni.

“È la prima volta che avviene in questa forma un matrimonio civile tra sordomuti”, ha fatto sapere la sindaca Appendino, senza nascondere ai propri collaboratori di avvicinarsi all’appuntamento di sabato con una certa emozione.

Nella sala del municipio sarà installato anche uno schermo per permettere a tutti di leggere i gesti dell’interprete. E sarà presente anche un secondo traduttore della lingua dei segni russa per la testimone della sposa

