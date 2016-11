Un regalo solidale per Natale: gli ambasciatori del Calendario 2017 Hear the World fotografati da Bryan Adams

In occasione delle prossime feste natalizie, fai un regalo all’udito con il Calendario 2017, che ritrae le celebrities in scatti fotografici del musicista Bryan Adams e il cui ricavato sarà devoluto a favore di bambini meno fortunati

Milano, 23 novembre 2016 – Cindy Crawford, Linda Evangelista, Jake Bugg e altre nove star internazionali dal mondo della recitazione, musica e moda hanno posato per il leggendario musicista Bryan Adams per sensibilizzare sull’importanza di avere un buon udito e sulle conseguenze delle perdite uditive. Il Calendario Hear the World 2017, in edizione limitata, è disponibile da oggi al prezzo di € 37. Il 100% del ricavato andrà a favore della Hear the Workd Foundation, una fondazione no-profit a favore delle persone meno fortunate, in particolare dei bambini con perdite uditive.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 360 milioni di persone (il 5% della popolazione mondiale) sono affette da perdite uditive disabilitanti. La diagnosi precoce e l’intervento tempestivo sono elementi cruciali per minimizzare l’impatto della perdita uditiva sullo sviluppo e sull’educazione del bambino. Molte persone non hanno però accesso ad un’assistenza medica per problemi legati all’udito.

Fondata nel 2016, la Hear the World Foundation ha fornito a migliaia di persone con perdite uditive la possibilità di una vita migliore. La Fondazione, che ha supportato più di 80 progetti sui cinque continenti, fornisce risorse finanziarie, dona apparecchi acustici e accessori e istruisce in loco gli operatori del settore audiologico.

Un calendario da star per una buona causa

Il calendario è ideale per chiunque sia alla ricerca di un regalo elegante che allo stesso tempo supporti una buona causa. Il calendario Hear the World 2017, in edizione limitata, contiene dodici ritratti in bianco e nero di celebrities nella posa distintiva Hear the

World (#heartheworld) con una mano dietro l’orecchio: la top model Cindy Crawford, gli attori di Star Wars Mads Mikkelsen e John Boyeg, il frontman degli Who Roger Daltrey, il cantante d’opera Juan Diego Flórez, il cantante e cantautore Jake Bugg, la cantante Eliot Sumner figlia di Sting, e le top model Jeanne Damas, Linda Evangelista, Lottie Moss, Angela Lindvall, e Imogen Waterhouse.

Il ricavato verrà devoluto ai bambini con perdite uditive

Tutte le star coinvolte si sono impegnate volontariamente in questa buona causa. Il 100% del ricavato, € 37 a calendario, andrà a beneficio dei progetti della Hear the World Foundation, che fornisce supporto alle persone con perdite uditive, in particolare ai bambini. Il calendario può essere ordinato tramite il seguente link: http://www.hear-theworld.com/en/engagement/celebrityambassadors/order-calendar-2017

Hear the World Foundation

Tramite il supporto alla fondazione benefica Hear the World Foundation, Sonova contribuisce alla campagna per le pari opportunità e il miglioramento della qualità di vita delle persone che soffrono di perdite uditive. In qualità di leader nella produzione di sistemi acustici, l’azienda è coinvolta responsabilmente nel fornire il proprio contributo per un mondo in cui ogni persona possa sentire bene. Per esempio, la Hear the World Foundation supporta le persone svantaggiate che soffrono di perdite uditive in tutto il mondo, e viene coinvolta nella prevenzione e nel fornire informazioni. Si focalizza in particolare su progetti che coinvolgono bambini con perdite uditive, per permettere loro di svilupparsi in modo appropriato alla loro età. Più di 100 ambasciatori famosi, tra cui celebrità come Placido Domingo, Annie Lennox, Sting e Joss Stone sostengono Hear the World Foundation.

Per maggiori informazioni: www.hear-the-world.com

