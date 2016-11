Terremoto Centro Italia. Allestiti tre campi Anpas

Anpas Comitato Regionale del Piemonte è in prima linea nell’emergenza terremoto in centro Italia. La Sala operativa di Anpas Piemonte sta attualmente muovendo le risorse legate alla Colonna mobile nazionale di Protezione civile Anpas.

Volontari, mezzi, attrezzature di protezione civile e un’ambulanza fuoristrada della Croce Verde Pinerolo partiranno questa sera dalla sede regionale Anpas a Grugliasco per raggiungere le aree di ammassamento per i soccorritori nelle zone terremotate

Volontari di Anpas Sociale Grugliasco, Croce Verde Torino, Croce Bianca Volpiano sono già nei territori colpiti dal sisma. Riceveranno il cambio nelle prossime ore.

Partirà questa sera un contingente composto da due volontari di Croce Bianca Ormea, tre di Croce Bianca Fossano e tre volontari Croce Verde Pinerolo.

Proseguono le attività dei volontari Anpas, in coordinamento con il Servizio nazionale della Protezione civile e i 118 locali, per garantire un’assistenza adeguata alle persone fuori casa a seguito della scossa del 30 ottobre che ha colpito l’Italia centrale

Una novantina di volontari delle pubbliche assistenze Anpas hanno allestito aree d’ammassamento per soccorritori nelle Marche, a Macerata, e in Umbria, a Foligno, con un modulo cucina (completo di dispensa, tensostruttura, tavoli e panche), tende pneumatiche, moduli bagni e container. A Norcia, dove è già operativo il modulo cucina dal 26 ottobre, sono arrivati un altro container bagno e una grande tenda per l’accoglienza della popolazione.

Marco Lumello, responsabile della Sala operativa nazionale e regionale di Protezione civile Anpas: «Sono tre i campi allestiti e gestiti da oggi dai volontari Anpas nei territori colpiti dal terremoto e si trovano a Norcia, Foligno e Macerata. Nelle aree di ammassamento volontari di Foligno e Macerata stiamo fornendo assistenza e accoglienza ai gruppi di volontariato delle diverse organizzazioni coinvolte. Sono volontari che stanno arrivando in queste zone da tutta Italia per prestare aiuto. Al momento non ci sono campi tendati per la popolazione, ma solo tendoni riscaldati. La gente è molto provata per le continue scosse.

Siamo di fronte a un’emergenza di grande portata, molto difficile da gestire proprio per l’estensione del territorio e che probabilmente si protrarrà nel tempo. Un’emergenza terremoto che richiederà numerose attivazioni di contingenti.

Oltre al dispiegamento di forze nelle aree di ammassamento soccorritori e nelle Sale operative, siamo impegnati nel dare assistenza alla popolazione dal punto di vista del soccorso sanitario urgente, dei servizi di base e socio sanitari, e stiamo operando anche all’interno dei vari centri di coordinamento comunali. È richiesto un forte impegno da parte di Anpas a livello nazionale e quindi di conseguenza anche da parte di Anpas Piemonte e di tutti i Comitati regionali.

Sono molto importanti le specializzazioni e il grado di preparazione dei volontari soprattutto perché la situazione è decisamente critica. A livello regionale si cercherà di coinvolgere tutte le associazioni di pubblica assistenza Anpas».

Sono attivi i numeri 800.840.840 del Dipartimento della Protezione Civile che fornisce informazioni in base agli aggiornamenti del Comitato Operativo riunito nella sede del Dipartimento della Protezione Civile e la sala operativa della Protezione civile Lazio è 803555, la sala operativa regionale unica Regione Umbria 0742630777.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile.

Grugliasco (To), 4 novembre 2016

