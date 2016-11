Tastiere e mouse per disabili create con frutta e pongo

Un kit fai da te, costruito con pongo, tessuto o frutta, per consentire alle persone con disabilità di accedere a tablet e smartphone grazie a oggetti semplici, che si trasformano così in mouse o in tastiera. Ora si può grazie al progetto Click4All. Nicola Gencarelli ha 36 anni, è un educatore, e insieme a un gruppo di amici ha realizzato il progetto.

“Si tratta di un kit pensato per tutti quei bambini e ragazzi con disabilità motorie o cognitive complesse per i quali la tastiera, il mouse o il touch screen sono inaccessibili, sia per motivi motori che per motivi cognitivi”.

“Grazie a questo kit – spiega uno degli ideatori – gli educatori, gli insegnanti, i genitori, possono costruire delle alternative alla tastiera e possono farlo usando anche materiali poveri, usando pongo, frutta, stagnola, tessuti, plastica conduttiva e possono immaginare tastiere creative alternative, invece che pigiare su una freccia, posso costruire una freccia di pongo”.

Un modo per integrare la persona disabile, facendola divertire, e consentendogli di suonare ad esempio il pianoforte o ascoltare musica.

“Quella che vedete è una centralina che si interfaccia o via usb o blutooth, e che poi si collega con smartphone o tablet”. Dal prototipo alla realizzazione: “Il progetto è nato all’interno del gruppo di ricerca e sviluppo della Fondazione Asphi Onlus che si occupa dal 1980 di tecnologia digitale e disabilità. Abbiamo fatto un prototipo ed è stato selezionato da Fondazione Vodafone Italia che ha creduto in noi, e siamo passati dall’idea alla realizzazione del prodotto. I prototipi li abbiamo già testati, adesso siamo in una fase di sperimentazione con la Siria che ha voluto il Clik4all per un centro di disabili per Damasco”.

