Successivamente la FIADDA si è associata alla richiesta dell’APIC

17 Novembre u.s. con Dr. Giorni dirigente responsabile del settore Farmaceutico Integrativa e Protesica. Regione Piemonte.

Le notizie interessano in particolare le persone con disabilità uditiva e le famiglie residenti in Piemonte , una delle Regioni interessate al Piano di Rientro sanitario (in pratica commissariamento della Sanità) , ma è utile la conoscenza da parte di tutte/i. Pensiamo che per il periodo restante del 2016 non cambierà niente ,quindi il nostro impegno comune APIC FIADDA Piemonte è di vigilare per il 2017. Intanto viene ribadita la corretta prassi da parte delle ASL per il ritiro delle richieste di fornitura con rilascio di certificazione .

In allegati:

2016-ottore-richiestaincontro

apic-fiadda-comunicato-congiunto

Con cordialità Paolo De Luca per l’APIC www.apic.torino.it