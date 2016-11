Sordomuto diffama sordomuto, condannato

Viterbo – Trecento euro di ammenda più una provvisionale di 2mila euro. E’ la pena inflitta a un sordomuto, condannato per aver diffamato su Youtube un altro sordomuto.

Per quel video di insulti, offese e accuse un non udente è finito a processo. I fatti risalgono al 2013. Nel maggio di quell’anno, un sordomuto 49enne diventa indiretto protagonista di un filmato internet realizzato in lingua dei segni.

L’uomo, costituito parte civile, sarebbe stato bersaglio di insulti e volgarità di ogni tipo. Non solo offese a gesti ma anche un danno di immagine che, secondo il 49enne, avrebbe macchiato l’intero nome della famiglia e dei partenti, molti dei quali sordomuti.

Mercoledì la sentenza, dopo che le parti non hanno trovato alcun accordo. La pm chiede quattro mesi di reclusione, richiesta a cui si associa l’avvocato di parte civile. “Il video – dice il legale – è stato visto da migliaia di persone. Le frasi, offensive e nocive, hanno provocato molte difficoltà al mio assistito che ha dovuto faticare molto per riaccreditare la sua immagine a livello personale e professionale”.

Per il difensore dell’imputato, l’avvocato Emilio Lopoi, “nei video non c’è stata nessuna frase offensiva, ma solo un errore di interpretazione”. Chiede l’assoluzione, ma il giudice Rita Cialoni condanna l’uomo a trecento euro di ammenda più una provvisionale di 2mila euro.

In aula erano presenti sia l’imputato che la parte offesa con le rispettive interpreti, che hanno tradotto in lingua dei segni

