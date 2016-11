Solidarietà, Sogno di una notte di mezza estate, successo al Lyrick di Assisi. La solidarietà è andata di nuovo in scena al Teatro Lyrick di Assisi con la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. La serata è stata organizzata dai Priori Serventi 2017 (Francesco Cappelletti, Marco Carloni, Mauro Carloni, Pietro Chiappini, Americo Ciai, Roberto Falcinelli, Giovanni Granato, Loris Panzolini, Cesare Petruccioli, Gianluca Ridolfi, Andrea Tacconi e Andrea Tomassini) e dall’associazione Se’ de j’Angeli. Il ricavato sosterrà le popolazioni colpite dagli eventi sismici in corso.

La commedia è stata messo in scena dalla Compagnia In per la regia di Walter Betti. Hanno recitato oltre cinquanta appassionati provenienti da tutta la provincia di Perugia, oltre a Rossana Calzolari che ha tradotto l’intero spettacolo tramite il linguaggio dei segni. La serata è stata un successo perché ha riunito al Teatro Lyrick anche un pubblico molto sensibile e troppo poco preso in considerazione: la comunità sorda del territorio.

Le attività dei Priori Serventi 2017 si possono seguire sulla pagina facebook “Priori Serventi 2017 – Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate – Assisi”.