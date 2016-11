Scuole e genitori per la sicurezza dei bambini a tavola

Ogni anno in Italia muoiono circa 50 bambini per l’ostruzione delle vie aeree, in media uno a settimana, come ci ricorda la Società Italiana di Pediatria (SIP). La responsabilità è di alcuni cibi all’apparenza innocui, ma potenzialmente dannosi per un bambino piccolo o un lattante se non tagliati adeguatamente, come i chicchi d’uva, le rondelle di wurstel o di carote, gli gnocchi, il grasso del prosciutto, i tocchetti di formaggio e tanti altri ancora.

Di fronte a queste inutili tragedie non si può certo stare inerti ed è così che le due Associazioni toscane AGe, AGesc, e le Federazioni Fidae e Fism si sono impegnate a diffondere informazioni sul manuale “La sicurezza a tavola” in tutte le scuole statali e paritarie della Toscana.

La decisione è scaturita a seguito del corso sulle “Manovre di Disostruzione Pediatriche & Taglio degli alimenti”, organizzato dal comune di Firenze presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, con la partecipazione del dr Marco Squicciarini, il medico che da anni ha fatto della disostruzione pediatrica la propria missione. “Ogni bambino che muore è una sconfitta per tutti noi” ripete incessantemente il dr Squicciarini, e certo non si può non dargli ragione. Insegnanti e genitori sono spesso formati per soccorrere un altro adulto, ma in caso di emergenza pediatrica restano purtroppo impotenti.

Di fronte a simili tragedie non si può stare a guardare: da qui un rapido consulto fra le Associazioni dei genitori AGe e AGeSC e le Federazioni delle scuole paritarie FIDAE e FISM e la comune decisione di mettere a disposizione i propri canali associativi per raggiungere potenzialmente tutti i genitori toscani. Sono state inviate informazioni su come scaricare gratuitamente il manuale all’indirizzo http://www.sipps.it/la-sicurezza-a-tavola, nonché links di filmati in cui vengono attuate le tecniche di disostruzione del lattante e del bambino non solo a iscritti e simpatizzanti, ma a tutte le scuole statali e paritarie e ai Comuni, che gestiscono buona parte delle mense scolastiche e un consistente numero di nidi e scuole dell’infanzia.

Il manuale “La sicurezza a tavola”, appena 16 accattivanti pagine piene di informazioni e di consigli, è stato realizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS e pubblicato dal Gruppo editoriale Editeam; ne sono autori i pediatri Piercarlo Salari e Francesco Pastore e l’esperto di tecniche di rianimazione cardio-polmonare pediatriche Marco Squicciarini.

A.Ge. Toscana – www.agetoscana.it – agetoscana@age.it – 328 8424375 A.Ge.S.C. Toscana – www.agesc.it – agesc.toscana@gmail.com F.I.D.A.E. Toscana – carmela_47@yahoo.it F.I.S.M. Toscana – fismfirenze@yahoo.it – e.dambra@fismservizi.net