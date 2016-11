Scrittorincittà 2016: per due incontri è prevista la traduzione nel linguaggio dei segni

E’ la terza volta che la manifestazione prevede questo tipo di servizio, finalizzato a rendere fruibile qualche incontro anche ai non udenti

A Scrittorincittà 2016, per il terzo anno consecutivo, verrà attivato il servizio di interpretariato e traduzione nel linguaggio dei segni (LIS).

di bsimonelli

Scrittorincittà è un’iniziativa che si prefigge di fare cultura in città, in vari momenti dell’anno, con attività, incontri, letture pubbliche, spettacoli, laboratori in biblioteca, a teatro, al cinema e in altre sedi non istituzionali messe a disposizione da tante realtà private. Un progetto articolato e corposo, parte integrante delle attività curate dalla Biblioteca civica e dall’Assessorato per la Cultura, che culmina nel mese di novembre con una “cinque giorni” fitta di eventi, circa 182, per adulti e per ragazzi, con protagonisti autori, giornalisti, artisti di svariati ambiti (cinema, teatro, musica, arti figurative), ma anche sportivi, scienziati, tecnici di varie discipline e di vari mestieri.

L’edizione 2016 sarà dal 16 al 20 (con una coda il 21 riservata esclusivamente alle scuole). Partecipano alla manifestazione persone non udenti o con importanti difficoltà uditive, e pertanto è stato stabilito di prevedere per due incontri il servizio di traduzione nel linguaggio dei segni (LIS). In particolare l’incontro 81, “Le parole del Papa” (venerdì 18 novembre alle 17.30 al centro incontri della Provincia, sala Blu) e il numero 153, con il guru dell’ultratrail Marco Olmo, “Correre incontro alla felicità”, domenica 20 novembre alle 16.30 sempre in sala Blu

