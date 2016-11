Referendum, il Movimento 5 Stelle organizza un’iniziativa con la traduzione in Lis

L’appuntamento è fissato per venerdì 18 novembre in via Rook 17 nella sede dell’ente

In occasione del prossimo referendum costituzionale il Movimento 5 Stelle di Pisa e il meet up storico hanno organizzato una tavola rotonda rivolta a persone non udenti per spiegare le principali caratteristiche della riforma costituzionale.

L’evento si rivolge principalmente ai soci dell’ente nazionale sordi ed è garantita la traduzione in Lis. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 novembre in via Rook 17 nella sede dell’ente.

Gianfranco Mannini; Valeria Antoni