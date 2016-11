Una ragazza adotta un gatto anziano e senza orecchie che la salva dall’ansia

Molly Lichtenwalner in passato aveva già avuto esperienze con gatti sordi e quindi sapeva come occuparsi di loro

Si sono incontrati, e si sono salvati a vicenda. Molly Lichtenwalner è una ragazza che dopo lo choc dovuto a un incidente in auto, ha iniziato a soffrire di attacchi d’ansia e di panico. Era spesso stressata, ansiosa anche per le cose più futili, e non riusciva a ritrovare nella sua vita quella serenità che desiderava.

Cristina Insalaco

Otitis è un gatto che era stato abbandonato dal suo ex proprietario a causa di alcune cisti nelle orecchie, che sono state amputate. Era convinto che non avrebbe più trovato nessuno che si sarebbe preso cura di lui, e invece ha incontrato Molly. Quando la studentessa universitaria ha visto il Otitis se ne è innamorata: «E’ stato un colpo di fulmine», racconta.

Molly Lichtenwalner in passato aveva già avuto esperienze con gatti sordi e quindi sapeva come occuparsi di loro. «Dopo l’incidente ho desiderato adottare un gatto che entrasse nella mia vita e si prendesse cura delle mie ansie e delle mie paure – racconta la ragazza – e il mio desiderio è stato esaudito: ho conosciuto Ottitis». E’ infatti grazie alle sue coccole e alla sua presenza, che Molly è guarita.

«Da quando il gatto vive con me, la mia vita è cambiata – racconta – e oggi non potrei stare senza di lui. Mi sostiene, mi riempie d’amore». E lei fa lo stesso con lui. «Molto spesso lui è l’unico capace di calmarmi – prosegue – è la cosa più bella che mi sia capitata. Siamo molto felici insieme».

