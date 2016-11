Protezione Civile di Roma Capitale: anche i cittadini sordi possono comunicare con la Sala Operativa

Oggi, giovedì 3 novembre, presso la Sala operativa della Protezione civile capitolina – P.zza di Porta Metronia, 2 – si è svolta la conferenza stampa di presentazione della app ‘Pedius’ (scaricabile gratuitamente e realizzata per iOS e Android) per i cittadini sordi che vorranno richiedere informazioni o segnalare emergenze.

Comunicato stampa

comunicatostampa_protezione-civile-pedius

Sono intervenuti: Laura Baldassarre – Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale; Cristina D’Angelo – Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale; Flavia Marzano – Assessora per Roma semplice; Lorenzo Di Ciaccio – fondatore ‘Pedius’; Samantha Leone – traduzione simultanea in LIS; Luca Rotondi – Ufficio Redazione web Protezione civile capitolina A partire dal 3 novembre dunque Roma Capitale, grazie alla nuova applicazione, consentirà ai cittadini sordi di potersi mettere in contatto con la Sala operativa della Protezione Civile capitolina e comunicare in modo semplice, rapido e autonomo, situazioni di difficoltà e di disagio. Potranno segnalare incendi, allagamenti e qualsiasi altra emergenza, ma anche richiedere informazioni.

Basterà scaricare gratuitamente l’app Pedius sul proprio smartphone, selezionare il servizio della Protezione Civile capitolina per inviare la chiamata (anche questa gratuita) alla Sala Operativa h24. L’utente sordo potrà scegliere se parlare o scrivere un messaggio utilizzando la tastiera del proprio apparecchio che il sistema Pedius, trasformerà in voce artificiale in tempo reale, grazie alla tecnologia di sintesi e riconoscimento vocale. Il segnale raggiungerà l’operatore udente, la cui risposta vocale verrà trasformata in testo e comparirà sul display dell’utente sordo come in una chat. “Un notevole abbattimento delle barriere della comunicazione nel tentativo di migliorare la qualità della vita di alcuni cittadini che mai prima d’ora avrebbero potuto accedere a servizi di così primaria importanza per la loro sicurezza e per la sicurezza di tutta la comunità. La Sala Operativa della Protezione Civile capitolina è orgogliosa di essere la prima in Italia ad utilizzare questo innovativo strumento di

Via Boezio 4/c, 00192 – Roma – P.IVA 12584301001 – Tel. 0692927483 – Fax 0692942782 – info@pedius.org

comunicazione” dichiara l’Ing. Cristina D’Angelo, Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale.

Sara Del Vecchio – Pedius