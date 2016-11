Presentazione Petizione di ASU

“Insieme per superare la barriera”

Siamo favorevoli alla lingua dei segni e soprattutto all’integrazione.

Vorremmo chiedervi di pubblicare la nostra petizione per la battaglia contro l’inadeguatezza dei sottotitoli Rai e Mediaset. Siamo a quota di 62.000 firme CERTIFICATE.

Siamo al parte dei più moderati e diplomatici da invitare la Rai a collaborare meglio e rispettare i nostri diritti.

Siamo stati intervistati due volte da LEDHA e CHANGE.ORG, se vi interessa aggiungere anche le interviste.

Fateci sapere se avete bisogno di un video in LIS?

“La petizione in questione non aveva valore legale, ma le firme di milioni di persone rappresentarono una forza morale che ha aiutato a liberare Mandela e a porre termine alla politica di segregazione razziale.”

https://www.change.org/p/dirigenza-della-rai-diritti-dei-sottotitoli-per-i-sordi-di-24-ore-su-24-ai-canali-della-rai-e-altri-canali

Per cortesia, condividete e firmate. (Conta unire per abbattere non le rivalità tra associazioni/gruppoi)

Grazie, Lorenzo e Mirko

—

Fondatore: Mirko Torresani

Segretario: Lorenzo Baldinelli

Staff: Laura Santoro – Amelia Bova

https://www.facebook.com/groups/amicisordiudenti/