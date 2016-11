Padova: bando interprete LIS, Educatore professionale, insegnante scuola dell’infanzia

Nuove opportunità professionali che riguardano il mondo della scuola: tre i #concorsi indetti dal comune di Padova per l’assunzione di un interprete LIS, educatore professionale e insegnate scuola dell’infanzia. Di seguito, i requisiti e come inoltrare la domanda di partecipazione.

di Gianluca Scintu

Iniziamo dall’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per attività di interpretariato nella lingua italiana dei segni, con incarichi occasionali. Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

Diploma maturità quinquennale;

Aver maturato una precedente esperienza di almeno 20 ore in attività di interpretariato LIS;

Attestato di corso di interprete lingua italiana dei segni.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al comune di Padova – Settore Risorse Umane, con una delle seguenti modalità: consegnata a mano, spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata a mezzo posta certificata ‘comune.padova@cert.legalmail.it’, in formato pdf con allegati. L’ultimo giorno utile per l’invio della domanda è stato fissato al prossimo 9 dicembre 2016. Una commissione apposita attribuirà a ogni singolo candidato un punteggio massimo di 20 punti in base ai suddetti criteri:

Laurea di 1° livello (triennale);

diploma di laurea (vecchio ordinamento);

Laurea specialistica;

Master o dottorato;

Esperienze maturate negli ultimi 5 anni.

L’avviso di selezione e la domanda di partecipazione, sono reperibili visitando il sito ufficiale del comune di Padova e digitando nel motore di ricerca interno la parola chiave ‘incarichi occasionali‘.

Concorso educatore professionale e insegnante scuola d’infanzia

Sempre il comune di Padova ha indetto una selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di un educatore professionale e un maestro di scuola dell’infanzia. Per il primo ruolo ruolo, i candidati avranno conseguito:

Diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea in scienze dell’educazione o della formazione primaria (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea in psicologia;

Diploma di istituto magistrale

Altri titoli equipollenti.

Insegnante scuola d’infanzia

Diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia;

Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

Altri titoli, tra cui diploma di maturità magistrale.

Documentazione da presentare

La domanda per la selezione potrà essere consegnata direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’ente, tramite Pec personale a quella del comune di Padova o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro il 21/12/2016. Il giorno 17 novembre 2016, senza ulteriore avviso, sarà pubblicato sul sito ufficiale l’elenco dei candidati idonei a sostenere la prova d’esame.

L’intero bando è disponibile accedendo a questo link: padovanet.it/informazione/selezione-pubblica-assunzione-tempo-determinato-di-educatore-asilo-nido-e-insegnante.

http://it.blastingnews.com/