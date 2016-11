Il museo del Guernica apre le porte ai disabili

Il museo Reina Sofia di Madrid dedica questa settimana all’accessibilità.

di Ivano Abbadessa

L’iniziativa cade in occasione della Giornata internazionale delle persone disabili che si celebra sabato 3 dicembre. Per questo è stato creato un ricco programma di attività specifiche come visite guidate per sordi o ciechi tra le sale che custodiscono il Guernica, la celebra opera di Picasso. Ma anche spettacoli di danza inclusiva in cui si esibiscono persone con disabilità fisiche, mentali e dello sviluppo. Nonché tavole rotonde e presentazione di libri sul tema dell’inclusione. Su questo link è possibile visionare il programma completo.

