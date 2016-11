Marco Biondino riconfermato presidente della Croce Verde Rivoli

Eletto il nuovo consiglio direttivo della Croce Verde Cascine Vica Rivoli. L’assemblea soci, riunitasi nella sede della Croce Verde, il 13 novembre, ha rinnovato la fiducia al direttivo uscente. La partecipazione dei volontari e soci è stata notevole, hanno votato oltre il 70 per cento degli aventi diritto.

Il nuovo consiglio nella sua prima seduta ha riconfermato il presidente, Marco Biondino, il vicepresidente, Fortunato Scarfò, e attribuito le cariche sociali:

direzione amministrativa Mariagrazia Di Domenico; segretario Davide Pejrone; direzione autoparco Silvano Graglia; responsabile autisti Luigi Rainone; responsabile divise Rita Marino; responsabile attrezzature sanitarie Massimo Meotto; responsabile sezione di Rosta Marco Massola; responsabile servizio civile Chiara Marafante; ancora da definire la delega al consigliere Bruno Parrotta.

Il Collegio dei probiviri è composto da: Gaetano Di Domenico, Elisa Zanetti, Stefano Auriletto, Antonio Brusaferro e Stefania Gallo.

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da Silvano Gai, Pasqualino Di Domenico e Giuseppe Di Domenico tutti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il presidente della Croce Verde Cascine Vica Rivoli, Marco Biondino: «Personalmente ringrazio tutti quei volontari e soci che mi hanno invitato a candidarmi anche per questo mandato. Nei prossimi tre anni, con la riforma del Terzo settore, dovremo affrontare argomenti di primaria importanza, sicuramente mi adopererò come ho sempre fatto per ripagare la loro fiducia. Il Direttivo vede l’ingresso di tre nuovi consiglieri alla loro prima esperienza Chiara Marafante, Massimo Meotto e Bruno Parrotta, a loro e a tutti noi auguro buon lavoro. Ci aspetta un percorso complicato pieno di impegni e responsabilità.

La conferma degli altri otto consiglieri è un segno tangibile di incoraggiamento, che ci arriva da parte di tutti i nostri volontari, a proseguire il lavoro fin qui svolto. L’impegno è quello di continuare a mantenere elevato lo standard qualitativo dei nostri servizi a favore della collettività, sia per quanto riguarda il servizio di emergenza sanitaria 118 sia per quello dei trasporti ordinari. Tutto questo senza tralasciare tutte quelle attività che sono proprie del nostro statuto associativo.

Sono convinto che un buon risultato sia frutto di una buona organizzazione e per questo attueremo una ridefinizione interna volta a migliorare alcuni aspetti che non possono essere più differiti.

Infine un doveroso ringraziamento va alle due impiegate amministrative Fabiola Della Pina e Mariangela Di Marco che si sono prodigate per l’intera giornata dell’assemblea insieme ai componenti della commissione elettorale Angelo Campesi, Leonardo De Filippis, Marialuisa Calciano, Giuseppe Puja, Eraldo Maritano, Giulia Biondino. Grazie a tutti».

La Croce Verde Rivoli, associata Anpas, può contare sull’impegno di 220 volontari, di cui 94 donne, e 15 dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge oltre 15mila servizi con una percorrenza di circa 271mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzo attrezzato al trasporto dei disabili e interventi di protezione civile. Il parco automezzi è composto da 10 ambulanze, un mezzo disabili e 9 autoveicoli per i servizi socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile

Grugliasco (To), 17 novembre 2016

