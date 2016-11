M5S: Parcheggi gratuiti per i disabili e invalidi

E’ il contenuto di un ordine del giorno approvato nel corso del Consiglio regionale della Campania e proposto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo…

Occorre modificare la legge e prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi e disabili nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Ciò lo può chiedere e lo può fare la Regione Campania nel corso della Conferenza Stato-Regioni”.

E’ il contenuto di un ordine del giorno approvato nel corso del Consiglio regionale della Campania e proposto dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. “Le normative devono favorire la mobilità dei disabili e agevolare la possibilità di spostarsi con i propri veicoli – sottolinea Cirillo – aiutando anche nel parcheggio dei mezzi”. “Allo stato attuale se il disabile non trova posto per sostare la propria vettura negli appositi posteggi gratuiti – aggiunge – è costretto a cercare un parcheggio però a pagamento”. “Avere gli spazi per i disabili per la sosta è cosa giustissima – sottolinea – però non basta infatti capita spesso che gli stessi spazi dedicati sono già occupati e quindi si è costretti a sostare negli spazi delineati dalle strisce blu e quindi pagare la sosta”.

“Con il nostro ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale – spiega Cirillo – chiediamo alla Giunta di mettere in pratica una modifica al regolamento nel corso della conferenza Stato-Regione”. “Questa è una delle tante battaglie che il Movimento 5 Stelle porta avanti – conclude Cirillo – che si aggiunge al nostro lavoro sulla nascita di una anagrafe regionale sulla disabilità introdotta con un nostro emendamento alla legge di stabilità e sul lavoro che stiamo portando avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei Comuni”.

