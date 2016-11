L’UE si divide anche sulla Carta europea della disabilità

Ai big come Francia e Germania la “Carta europea della disabilità” non piace.

di Beatrice Credi

Quello che salta agli occhi guardando la prima fase di implementazione di un servizio preziosissimo per tutti i cittadini UE con handicap, è, infatti, l’assenza dei due grandi Paesi. Ma facciamo un passo indietro. Questo tesserino, un po’ come quello per i parcheggi, consente alle persone disabili di spostarsi più facilmente all’interno dei confini dell’Unione.

Perché permette un mutuo riconoscimento tra Stati Membri dello status di disabile e un conseguente accesso paritario ad alcune prestazioni specifiche principalmente nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e dei trasporti. Un sistema unico, utile e necessario che però solo Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia hanno deciso, a titolo volontario, di adottare dal 1° gennaio 2017.

http://www.west-info.eu/