Leggiamo al Centro aperto anche ai bambini non udenti

PESARO – Proseguono i laboratori di lettura per genitori e bimbi dai tre ai 6 anni, organizzati dal Centro per le famiglie del Comune di Pesaro, in collaborazione con la biblioteca San Giovanni e i volontari del progetto Nati per Leggere.

Grazie alla collaborazione con l’Ens (Ente Nazionale Sordi) le letture saranno tradotte in simultanea da un esperto di Lingua dei Segni Italiana dell’Ens di Pesaro.

Il secondo appuntamento è in programma nella sede del Centro per le famiglie (via Rossini, di fianco al teatro Sperimentale), sabato 5 novembre, dalle ore 17 alle 18

La partecipazione agli incontri è gratuita e richiede l’iscrizione, che può essere effettuata telefonicamente o tramite fax e mail, indicando: le date prescelte, il nome e cognome, i recapiti telefonici e una e-mail.

Per informazioni e adesioni si può contattare il Centro per le famiglie del Comune di Pesaro, via Rossini – Tel. 0721 387 384 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, i mercoledì dalle 15 alle 18; fax al n. 0721387499, mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it.

Prossimi incontri mercoledì 21 e 28 dicembre.

