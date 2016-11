Le persone e gli anziani soli al mondo necessitano di un asilo sicuro: Case di Riposo!

L’opinione pubblica si chiede perché non possono avere un asilo sicuro le persone sole al mondo, specie se sono anziane ? Non sono forse argomenti più vicini e più reali della gente ?

Osservava giustamente Papa Francesco parlando ai giovani argentini nella Cattedrale di Rio, “ uno potrebbe pensare che ci sia una specie di eutanasia nascosta, cioè non ci si prende cura degli anziani”, “ c’è anche un’eutanasia culturale, perché non li si lascia parlare, non li si lascia agire”( 25 luglio 2013 Cattedrale di San Sebastian ) .

Questa è l’esortazione “illuminante” del Papa, che continua nella difesa dei deboli citando che “ i giovani devono emergere, devono farsi valere”, soprattutto, “gli anziani devono aprire la bocca”, “insegnarci”, devono “ trasmettere la saggezza dei popoli”. ( Lampedusa e Favela di Varginha luglio 2013) .

Queste parole molto dure, ma coraggiose e significative di Papa Francesco, fanno parte della preoccupazione della Chiesa sulla confusione morale ed intellettuale che si impone da qualche tempo anche nell’opinione pubblica e si corre il pericolo che venga offesa la stessa dignità, specie quella delle popolazioni più vulnerabili con proposte concernenti la limitazione delle nascite, il concetto non responsabile dei rapporti sessuali, l’aborto, gli emarginati, i disabili fisici, gli handicappati psichici, i poveri, i terremotati, il mancato rispetto delle persone anziane e via, purtroppo, dicendo !

Mentre la politica ogni giorno è impegnata in dispute, mentre si fanno congetture, mentre si “viaggia” nell’indeciso e si ricerca avidamente il “potere”, i variegati problemi sociali e le riforme tanto decantati, gravi ed ugualmente urgenti, languono nel nulla ! Lo Stato Sociale, quello che “deve” essere presente innanzi alle necessità della gente, è assente !

Manca l’impegno ed è carente un’impostazione programmata dalle Istituzioni, di tutte, mentre dalla collettività sale forte, diffusa e decisa la domanda di solidarietà, di pace, di sicurezza, di giustizia sociale per tutti. Ancora una volta prendiamo a mo’ di esempio le Case di Riposo lasciate alla speculazione privata.

Quale programmazione è stata adottata, o viene adottata, quanti Bilanci Pubblici stanziano risorse finanziarie per realizzare Case di Riposo ove possono trovare un sereno e sicuro asilo persone sole al mondo, oppure persone anziane che consumano giornalmente i tempi della loro vita e della loro disperazione nella perfetta solitudine, quasi una “ strisciante eutanasia” ? Quella solitudine si tramuta in una sintomatologia emotiva che conduce o può condurre alla depressione : primo disordine funzionale della persona.

Nella meditazione sulla vita Giovanni Paolo II° con la XI° Enciclica “Evangelium vitae” esorta la comunità in difesa della vita “dal concepimento al declino”, richiamo che sempre perviene dalla Sede Apostolica.

Secondo la n/s Costituzione, portata sempre ad esempio di bene collettivo, la solidarietà pubblica e lo Stato Sociale non devono essere mai assenti !

Quante spese inutili assistiamo ! quante promesse di taglio agli appannaggi delle “forze politiche ed istituzionali” e ci vogliono lasciare l’incarico di esprimere il n/s pensiero con i Referendum . Ma quando mai siamo stati ascoltati, valutati, difesi ?

Non nutriamo alcun dubbio ! I dubbi ci vengono nel momento della esecutorietà di tali “tagli” ! Quanti sopportano o sopporterebbero con angelica serenità queste decurtazioni . Ma ci lascino in pace con i Referendum e quelle spese le donino al mondo della disabilità, del dolore, della sofferenza !

Ancora una volta ri-prendiamo la “denuncia” della carenza di Case di Riposo, ormai lasciate alla speculazione privata, mentre è ignorato ogni inizio di Programmazione Pubblica e dove i Bilanci Pubblici non stanziano risorse finanziarie per la loro realizzazione .

E’ tempo di ricercare, di interpretare, di valutare la gente semplice e solidale che vuole essere presente in una convivenza e connivenza civile più aderente alle necessità reali, uscendo dal campo sterile delle parole per entrare in quello fecondo delle realtà e della concretezza .

Alla Scuola di una volta si insegnava che prevedere significa amministrare, ma oggi come viene interpretata ?

Nell’opinione pubblica è evidente che prevale la protesta, ma non è morta la speranza di rigenerazione perché si sono accavallati problemi tanti ed urgenti, come le Case di Riposo.

Bisogna dare una priorità alle “cose” e rendere giustizia !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza “ !

