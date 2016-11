L’arte nel segno della legalità

Questo corso porta i ragazzi a realizzare delle proprie opere d’arte mantenendo integra e attiva la loro creatività.

Sperimentando in prima persona le tecniche artistiche dei più importanti protagonisti dell’Arte Contemporanea (Picasso, Balla, Kandinski, Miro’…) i ragazzi realizzeranno delle proprie opere d’arte mantenendo integra e attiva la loro creatività.

Con il patrocinio della Fondazione Caponnetto, ad ogni incontro si toccheranno anche i temi della Legalità (giustizia, regole, silenzio, bullismo…) e servendosi dello sconfinato linguaggio dell’arte, i ragazzi avranno modo di riflettere ed esprimersi su queste attuali tematiche.

Per il mese di maggio gli incontri saranno aperti anche alle famiglie e i giovani artisti incontreranno alcuni esperti della LIS (Lingua dei Segni Italiana) che li guideranno a “tradurre con i segni” i temi della Legalità per riportarli poi sul piano artistico servendosi della corrente artistica che più preferiscono.

Impareranno che ogni silenzio può essere infranto utilizzando qualsiasi forma di comunicazione: sia questa artistica, dei Segni o della Legalità.

Prenotazione telefonica o via mail obbligatoria. Minimo 4 partecipanti per lezione. Costi: 10,00 euro a bambino (5 – 11 anni). Tessera 10 entrate a 80,00 euro. 5,00 euro sconto per fratelli. Referente: Dott.ssa Giulia Sbrignadello cel: 3494361048

giulia.sbrignadello@gmail.com