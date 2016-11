Incontro il 12 novembre sui disturbi uditivi dei bambini

Il prossimo 12 Novembre presso il Grand Hotel Mediterranee, Salone Lomellini, Via Lungomare di Pegli, si svolgerà un incontro sulla sordità infantile dal titolo “Ipoacusia infantile e bisogni educativi speciali”.

All’evento patrocinato dal Municipio VII Ponente, dal Comune e dall’Università, parteciperanno in qualità di relatori, la Dott.essa Francesca Buffa, pedagogista, master di 2° livello in pedagogia clinica, esperta nei processi di formazione e master di “° livello in criminologia clinica e scienze psichiatro forensi che tratterà l’argomento de “La comunicazione del bambino sordo”; la Dott.essa Sara Pignatelli, medico e neuropsichiatra che analizzerà l’ “Ipoacusia infantile, diagnosi ed interventi riabilitativi”; il Dott. Carlo Scarzella, medico e otorinolaringoiatra che affronterà l’argomento dell’ “Eziologia dell’ipoacusia” ed, infine, la Dott.essa Vanessa Nobile, logopedista con la relazione sulla “Diagnosi precoce e competenze linguistiche nei bambini ipoacusici”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

