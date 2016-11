Gruppo volontari del soccorso Clavesana: corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori

È in partenza il 14 novembre il nuovo corso per volontari soccorritori 118 che si terrà presso la sede dei Volontari del Soccorso di Clavesana, in corso Vittorio Olcese, 3/A a Clavesana.

Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Le lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a donare parte del proprio tempo libero per svolgere servizi di volontariato nella Pubblica Assistenza di Clavesana

Dopo una prima parte di teoria, 54 ore, gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare anche con l’utilizzo di defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa.

Per informazioni e adesioni contattare la Pubblica Assistenza di Clavesana: tel. 0173/750880 – 388/6989342; info@gvsa.it www.gvsa.it.

I Volontari del Soccorso di Clavesana lo scorso ottobre hanno festeggiato i primi cinque anni d’attività. L’associazione è nata nel 2011 dall’unione delle due storiche pubbliche assistenze Gruppo Volontari Servizio Ambulanza di Carrù e Volontari del Soccorso di Farigliano-Piozzo.

«Grazie a questa unione – spiega il presidente dei Volontari del Soccorso Clavesana, Pierluigi Devalle – il Gruppo è cresciuto incrementando il numero dei servizi e rendendo alla popolazione prestazioni sempre più qualificate ed efficienti. Anche il numero dei soci volontari è cresciuto ed a oggi, l’Associazione conta oltre 200 iscritti. Nel festeggiare i cinque anni di attività abbiamo inaugurato una nuova ambulanza acquistata grazie all’opera di tutti i volontari e alle offerte ricevute dai cittadini e premiato i volontari con maggiori anni di servizio».

Premiati per i cinque anni di servizio i volontari: Pierantonio Arese, Piero Barberis, Maria Aurora Bonandin, Bruna Filippi, Bruno Carlo Filippi, Guido Grosso, Gesualdo Ialuna, Roberto Lubatti, Sabrina Masante, Savino Tealdi, Matteo Tomatis e Massimo Torrelli.

Riconoscimenti per i 15 anni a Piero Aimo, Daniele Calandri e Andrea Schellino; per i 20 anni a Pierluigi Devalle; per i 25 anni a Candida Cavalleris; per i 30 anni a Giuseppe Cardone.

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 215 volontari, di cui 72 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 3.700 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 238mila chilometri percorsi.

I Volontari del Soccorso Clavesana dispongono di cinque ambulanze, due mezzi per il trasporto disabili e un mezzo per servizi socio sanitari.

Grugliasco (To), 9 novembre 2016

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it