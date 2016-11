Furbetti 104, indagini procura Agrigento si estendono in provincia di Trapani

Il 31 ottobre u.s. abbiamo riferito sul secondo filone di indagini, in provincia di Agrigento, relativo ai presunti abusi dei benefici previsti dalla legge n. 104/92.

Questo secondo filone di indagini, scaturito dopo l’inchiesta “la carica delle 104” ha coinvolto 250 soggetti , di cui un centinaio medici facenti parte delle commissioni deputate a riconoscere l’invalidità civile e lo stato di disabilità.

Le accuse, dunque, riguardano sia i medici, che hanno rilasciato le certificazioni, sia i soggetti certificati disabili sia gli assistenti di disabili in situazione di gravità.

Il fenomeno non sembra limitarsi al territorio agrigentino e, come apprendiamo da tp24.it, l’inchiesta iniziata ad Agrigento ha portato ad indagare anche su soggetti di Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani.

Secondo quanto leggiamo su tp24.it, i soggetti coinvolti complessivamente nelle indagini sarebbero 400 in due diversi filoni di indagini: 252 hanno ricevuto la notifica di proroga delle indagini preliminari; il secondo filone riguarda altri 150 nominativi di insegnati di scuola primaria.