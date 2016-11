Come funziona la lingua dei segni tattile

Si chiama Lingua dei Segni tattile ed è uno specialissimo metodo di comunicazione per persone sordocieche.

di Beatrice Credi

Per chi, cioè è nato non udente e successivamente ha perso la vista. Il sistema di movimenti delle mani tradizionale è stato integrato con il tatto. In questo modo chi ascolta tocca chi parla percependo così il segno che questo sta facendo. Dal momento che la persona non vede se l’interlocutore comprende, è importante dare feedback. Ci sono vari modi: con un leggero picchiettìo sulla mano o sull’avambraccio del segnante o, se si è seduti, sulle ginocchia, spingendo su e giù la mano del segnante, come per annuire “manualmente”.

Naturalmente per ogni lingua dei segni esiste una versione tattile. Quindi c’è la LISt (lingua dei segni italiana tattile), la TASL (Tactile American Sign Language), la LSFT (Langue des Signes Française Tactile) e così via

