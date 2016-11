Finisce il Giubileo Straordinario, indetto da Papa Francesco nella Bolla di Indizione con le parole: “ Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre“

Con questa formula l’8 dicembre 2015, a 50 anni dal Concilio Vaticano II°, Papa Francesco apriva Il Giubileo Straordinario, con la presenza fin dall’inizio del Papa Emerito Benedetto XVI°, per concludersi il 20 novembre 2016 nella Solennità di Cristo Re dell’Universo .

Nel proporre quale catechesi il senso della Misericordia, che ha come obiettivo di portare nel mondo l’amore del Salvatore, Il Pontefice da Buon Pastore si carica simbolicamente sulle spalle molti brani del Santo Vangelo dove “era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo”, aprendo la Porta Santa a Bangui nella Repubblica Centroafricana e poi in San Pietro a Roma .

Ha compiuto 30 anni lo scorso 11 febbraio la Lettera Apostolica “ Salvifici Doloris”di Papa Wojtyla inviata nel 1984, ( “sesto” del Suo Pontificato ) in vista del Giubileo della Redenzione del 2000, ai Vescovi, ai Sacerdoti, alle Famiglie Religiose ed ai fedeli della Chiesa Cattolica, dove viene evidenziata la sofferenza umana, anche, nel senso cristiano .

E’ una riflessione che vogliamo compiere nel soffermarsi sulla sofferenza umana, dove contiene la grandezza di un mistero ed il contenimento di una condizione di dolore, che può derivare da un trauma fisico o psichico e costituisce sintomo di un disturbo oltreché materiale anche d’ordine psicologico .

Scrive il Papa “Nella Croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta”.

Giovanni Paolo II medita sul mistero del dolore partendo dalla domanda che si pone ogni essere umano : perché il male, perché la sofferenza, perché il dolore ? budget del ricoverato .

Ogni spiegazione, dice Giovanni Paolo II°, appare insufficiente ed inadeguata e scrive che. “l’uomo nella sua sofferenza rimane un mistero intangibile” e “Cristo ci fa entrare nel mistero e ci fa scoprire il perché della sofferenza” rispondendo dalla Croce.

E’ un “intreccio” meraviglioso che necessita di tempo, perché la risposta diventi “percepibile” descrive il Santo Padre, infatti Cristo non spiega le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice a ciascuno di noi, “ prendi la tua Croce e seguimi “ perché la salvezza del mondo si compie per mezzo della Sua Croce, della Sua sofferenza, perché Egli si addossa i peccati di tutti e vince Satana e così il Signore rivela il senso salvifico della sofferenza .

Ed allora “ l’uomo trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino la gioia spirituale”.

“La Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale sgorgano fiumi d’acqua viva” : tutti vi possono attingere ed il dolore vissuto con Gesù, prosegue Papa Wojtyla serve veramente alla salvezza dei fratelli e delle sorelle e “non solo quindi è utile agli altri, ma per di più adempie un servizio insostituibile”.

“ La sofferenza peggiore è nella solitudine che l’accompagna “ ( Andrè Malaraux, scrittore e politico francese. La condizione umana, 1933).

Infatti la sensazione che possiamo ammettere e che ci produce una tenerezza spontanea ed una valutazione anche emotiva, è il ricordo della ultima apparizione avvenuta il 30 marzo 2005 di Giovanni Paolo II° dalla finestra del Suo studio in Vaticano sulla Piazza S. Pietro e non potendo parlare, pareva che volesse emettere un urlo, come quello di Gesù che sulla Croce disse “ Eloi, Eloi tema sabactan” Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato”.

Quel grido strozzato è anche il n/s, pietoso, angoscioso, implorante in questi n/s tempi turbolenti, dove la sofferenza è infinita, in specie di quanti lottano per tenere viva la speranza, per tenere vivo il senso della comprensione umana e dove sorgono altre domande come quella che dice : esiste il diritto della fine della propria sofferenza e rinuncia alla vita ?

E’ la sofferenza dell’anziano, del disabile, del malato terminale che potrebbe spingerci a domandarci se la stessa esistenza e coesistenza sia utile alla società, per questo rende difficile e spesso vana la ricerca del senso : “ non pochi si chiedono se abbia ancora senso porsi una domanda sul senso” (81, Capitolo VII° Lettera Enciclica “ Fides et Ratio” (14 settembre 1998 20°/mo anno del Pontificato di Giovanni Paolo II°) .

Quale senso nella vita, oggi 2016, viene offerto in questi inquieti tempi assai quasi drammatici, ma Gesù è il Salvatore ed ha la facoltà di salvarci e quanti riconoscono in Lui come il proprio Salvatore .

Questo “passo” del Santo Giovanni Paolo II° ci invita a raccogliere la realtà in tutta la sua drammaticità dell’essere umano e della sofferenza, cioè il rispetto della dignità dell’uomo che una progressione di vita tenta di cancellare : Petizione 2013

Tutto questo ci rinvia ad una concessione materialistica e funzionale della n/s esistenza, che svuota la vita da ogni significato ed il n/s corpo da qualsiasi valenza spirituale .

Quindi aggiunge il Santo Padre nella Lettera Apostolica Salvifici Doloris “allorché questo corpo è profondamente malato, totalmente inabile e l’uomo è quasi incapace di vivere e di agire, tanto più si mettono in evidenza l’interiore maturità e grandezza spirituale, costituendo una commovente lezione per gli uomini sani e normali”.

“E’ il bene a vincere alla fine “, conclude Giovanni Paolo II, ma solo nella Fede nella Risurrezione l’uomo trova “ una luce completamente nuova, che lo aiuta a farsi strada attraverso il fitto buio” della sofferenza e del male : Beato%20G http://www.webalice.it/previtefelice/PII.wmv

Abbiamo immensa necessità, malgrado che il mondo in parte lo neghi, del grido di Papa Wojtyla “ Non abbiate paura ! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla Sua salvatrice potestà” ed è quanto vuole il Giubileo Straordinario nelle Opere di Misericordia corporali e spirituali.

Che la Madonna della Misericordia ci assista, ci aiuti, ci protegga del Suo Manto Celeste !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ”!

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

