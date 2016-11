Far conoscere la riforma costituzionale ai non udenti: incontro al Palazzetto dell’arte

Gli ultimi sondaggi sul referendum costituzionale confermano che vi sono ancora tanti cittadini italiani indecisi sul voto del 4 dicembre prossimo. In molti casi questa indecisione trova ragione nella scarsa conoscenza da parte dei cittadini italiani della riforma costituzionale, ed in particolare come questa vada ad incidere sulle norme della carta costituzionale, in quanto lo scontro politico sull’argomento è divenuto oramai assorbente.

Nell’ottica di far comprendere esclusivamente la riforma costituzionale e come questa vada ad incidere sul nuovo possibile assetto della Costituzione Italiana, giovedì 24 Novembre, con inizio dalle ore 18,00, il consigliere comunale di Civica per la CapitAmata avv. Antonio Vigiano, a prescindere dal proprio convincimento personale sulla questione, incontrerà i sordi della città di Foggia presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte.

Un incontro fortemente voluto dall’avv. Antonio Vigiano, ma anche dai tanti sordi della città di Foggia che non vogliono affidare le sorti del loro voto alle ragioni, anche faziose, portate avanti dai vari esponenti politici che quotidianamente si alternano nelle varie trasmissioni televisive, e dove la riforma costituzionale verrà spiegata in modo asettico e senza condizionamenti di sorta, affinché ognuno dei partecipanti possa convincersi sulla bontà o meno della riforma per poi esprimere serenamente il proprio voto il 4 dicembre prossimo.

Chiaramente l’incontro, benché organizzato per i sordi della città, con tanto di partecipazione di un interprete della lingua dei segni italiana (LIS), è aperto anche a tutti i cittadini foggiani che vogliano conoscere più da vicino la riforma costituzionale, in quanto è indispensabile che ognuno, recandosi alle urne il prossimo 4 dicembre, possa esprimere un voto consapevole e scevro dai condizionamenti legati all’antipatia o alla simpatia del politico di turno

