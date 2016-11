Fabrikarium, laboratorio di progetti sanitari low cost

Si chiama “Fabrikarium“, è un laboratorio di idee e progetti low cost in ambito sanitario, in alcuni casi anche sotto la soglia dei 50 dollari, realizzabili quasi ovunque e utilizzabili praticamente da chiunque.

Lo scopo è di evitare costosissime operazioni e impianti che soprattutto nei Paesi non industrializzati, non sono alla portata di persone con disabilità.

Airbus, il colosso dell’aerospazio franco-tedesco, ha dedicato una parte dei propri investimenti al sostegno di questa iniziativa, per dare il via ad una piccola rivoluzione nel settore e far partire la “fabbrica” delle soluzioni per chi non ha gambe o mani, per i non vedenti, i non udenti, per tutti quelli che non possono muoversi senza l’ausilio di una sedia a rotelle.

a cura di LUCIO CILLIS

