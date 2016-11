Eutanasia, accanimento terapeutico, testamento biologico? Finiamola di speculare sul dolore umano!

Nell’antichità il vocabolo eutanasia significava una morte dolce, cioè senza sofferenze, oggi si interpreta quale intervento diretto ad attenuare il dolore della malattia e dell’agonia, l’accanimento terapeutico é una serie di interventi medici sul malato in sede terminale, il testamento biologico l’autodeterminazione del paziente a garanzia di cure palliative e tutte le terapie del dolore disponibili.

Questa è una “visione” che l’uomo ha della sua persona, della vita, della sofferenza e della morte, mentre da tempo in Italia si registrano tentativi di legalizzare l’eutanasia, trascurando altri “problemi” prioritari !

a troppo tempo circolava la voce che in Belgio, “copiando” dall’Olanda che prevedeva un tetto di 12 anni, la controversa eutanasia sui piccoli era allo “studio

Ma quella eutanasia che si dice di prodigare sui minori, sui disabili fisici, sugli handicappati psichici la consideriamo un crimine vigliacco !

Da tempo, infatti, il Parlamento del Belgio ha approvata la norma dell’applicazione sui minori, malati terminali senza limite d’età, anche per i bambini malati e malformati dopo la nascita, che consideriamo un crimine che apre la strada ad altri attentati contro la vita, ma nonostante la strenua opposizione della Chiesa Cattolica, come di altre confessioni religiose, è “passata”, ma il pericolo è anche esteso all’ Italia per gli anziani in fase terminale, gli infermi, i disabili fisici e psichici .

Tutto questo non fa che confermare che all’eutanasia si aggiunge anche l’aborto in quei Paesi che oltre il 70% sia favorevole a leggi del genere, certamente situazioni del genere non possono che confermare segni irrispettosi della vita degli altri, soprattutto dei più vulnerabili .

L’eutanasia ancora una volta dobbiamo pensare essere il procurare la morte delle persone la cui vita potrebbe essere compromessa da una malattia inguaribile, da una menomazione, da una condizione di natura psichica, ma la vita per i cristiani od altre confessioni è sacra !

Si cerca di inserire nell’opinione pubblica emblematici obiettivi, quali : l’ eutanasia, accanimento terapeutico, testamento biologico cui la politica ci vuol far giungere ad ogni costo in Italia a volte in maniera impropria .

Purtroppo queste vicende umane vorrebbero spingere la società ad essere selettiva sulla vita e sulla morte dei suoi membri ed è quello che abbiamo “denunciato” al Parlamento Italiano in una Petizione il 18 marzo 2013 ( n.308 al Senato della Repubblica e n.31 alla Camera dei Deputati) che ancora oggi novembre 2016 non abbiamo ricevuta alcuna risposta, in quella che si chiama eutanasia, omicidio, uccisione intenzionale, omissione di soccorso attraverso una anche se impropria “licenza di uccidere”: budget del ricoverato, ancora senza risposta !

In poche parole la medicina ed il dovere del medico sono di proteggere la salute, guarire le malattie, alleviare le sofferenze, confortare nel rispetto della libertà la dignità della persona, impegno a favore della vita contro la morte, come insegna la Raccomandazione n. 776/1976 dell’Assemblea del Consiglio d’Europa dove si afferma “ che il medico deve placare le sofferenze e che non il diritto di accelerare il processo di morte”.

Ecco perché non possiamo concepire l’eutanasia specie dei minori del Belgio e consideriamo essere strumento “ad altri attentati alla vita” come dicono i Vescovi del Belgio e così come è presentata la “discussione” nella politica italiana a tratti, quasi a corrente alternata, si corre il rischio di considerare la cosiddetta pietas per le sofferenze insopportabili od altre motivazioni, come uno strumento che porta all’eliminazione della vita, ritenuta per alcuni “casi”, non più di valore ed inutile di essere vissuta.

Anche il Consiglio d’Europa si è espresso contrario al “provvedimento” ed ha raccomandato al Belgio di rivedere questa “legge” su minori, che sono senza capacità di giudizio .

Comunque per l’Italia si tratta di “considerazioni” molto pericolose perché potrebbero coinvolgere malati di Alzheimer, malati psichici, handicappati fisici, pazienti anziani o con gravi patologie, bambini anormali, come in Gran Bretagna che è stato chiesto alla Suprema Corte il suicidio assistito per i depressi ( un relativismo incosciente, aberrante, antisociale ! ) ed ora in, Belgio, come in Olanda, su minori in stato di incoscienza .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.It/cristianiperservire

La n/s Associazione costituita nel maggio 1994 non richiede e non gode di contributi finanziari palesi od occulti.