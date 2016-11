Diplomazia italiana: Sudan, conclusa 16ma edizione Settimana della lingua italiana

Ancora una volta il filo conduttore della serata è stata la lingua italiana e come essa abbia reso famosi alcuni prodotti in tutto il mondo: Barilla, Vespa Piaggio, Fiat 500, Alfa Romeo, tutti gioielli italiani a cui impossibile non legare un sottofondo musicale interamente “made in Italy”. “

In tutti gli eventi, non è mai mancata la solidarietà”, ha spiegato Lobasso. “In collaborazione con l’associazione di charity sudanese Ivwg abbiamo raccolto nella settimana alcune migliaia di euro attraverso attività di fundraising, vendita biglietti e lotterie con cui aiuteremo il locale Istituto per sordomuti di Khartoum”

