Diamo più spazio ai disabili

Anna Maria Comito, una della migliori esperte europee nel tema dei diritti della persone con problemi fisici, psichici e sensoriali, dichiara «L’art. 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti di queste persone evidenzia due attività fondamentali:la riabilitazione e l’abilitazione». Fino a qualche tempo fa il concetto della riabilitazione era basato esclusivamente su di un “modello sanitario” della disabilità e aveva l’obiettivo di garantire il massimo recupero funzionale possibile.

Oggi, finalmente, siamo arrivati alla abilitazione, che significa il potenziamento di tutte (nessuna esclusa) capacità della persona, possibilità e competenze legate non più al suo handicap ma a quello che riesce a fare nella sua condizione.

Gli anglosassoni hanno un termine esatto per definire questo cambio di ottica: capability, ovvero l’impegno degli atleti paralimpici, il lavoro quotidiano (non abbastanza conosciuto) di una giovanissima e già bravissima parlamentare (che certo non fa parte della Casta) affetta da un’importante spasticità, Laura Coccia, e capability è anche tutto il lavoro sociale che, tra gli altri, l’albergo Etico di Asti compie da anni impiegando con successo persone con abilità diverse. Fra pochi giorni Rai 1 trasmetterà la storia del primo passo italiano sulla via della capability: il film Tv La classe degli Asini che ci ricorda quanto, in meglio, sia cambiata la società italiana dal 1977, data in cui i bambini con difficoltà hanno iniziato a frequentare la scuola di tutti. Non perdetelo!

http://sociale.corriere.it