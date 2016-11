Corso DAE in Croce Verde Alessandria

Domenica 13 novembre, alle ore 9, presso la sede della Croce Verde di Alessandria, in via Boves 5, si terrà un corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

Il corso, organizzato da Croce Verde Alessandria in collaborazione con Anpas Comitato reginale del Piemonte, è aperto a tutti i cittadini, ovvero personale laico anche senza alcuna formazione sanitaria.

I contenuti del corso prevedono: introduzione alla rianimazione cardiopolmonare, valutazione della sicurezza ambientale, valutazione della vittima e riconoscimento dell’arresto cardiaco, allertamento del sistema di emergenza/urgenza 118, Bls (Basic life support) e uso del defibrillatore, disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (adulto/pediatrico/lattante).

Il corso ha una durata di 4 ore. Ad ogni partecipante che supera positivamente la prova finale verrà rilasciato un attestato, valido sul territorio nazionale, e il relativo tesserino.

A 105 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1911, la Croce Verde di Alessandria è un’istituzione consolidata in ambito sociale e sanitario. Effettua servizi in emergenza urgenza 118, servizi socio sanitari programmati, trasferimenti interospedalieri, accompagnamento per visite e terapie anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, trasporti di neonati prematuri con autoambulanza appositamente allestita, assistenze a manifestazioni sportive ed eventi.

Come ormai da tradizione, la Croce Verde Alessandria distribuisce i nuovi calendari a fronte di un’offerta che andrà a sostegno delle attività istituzionali dell’associazione.

Le copie del calendario 2017 possono essere richieste direttamente alla Croce Verde Alessandria, via Boves 5 Alessandria, tel. 0131 252255, email: pr@croceverdealessandria.it, info@croceverdealessandria.it.

Oggi la Croce Verde di Alessandria può contare sull’impegno 130 volontari e 13 dipendenti. Annualmente svolge circa 23mila trasporti con una percorrenza di 348mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile.

Grugliasco (To), 10 novembre 2016

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it